Con todo dispuesto para dar inicio a la cuarta fecha de la temporada automovilística en el autódromo “José Muñiz”, en la jornada del viernes se realizaron pruebas oficiales de todas las categorías intervinientes donde se pudo apreciar una gran cantidad de autos chilenos de las tres categorías que visitan el autódromo local.

Desde media mañana se procedió a la realización de las pruebas por categoría, con una hora de tiempo por especialidad, lo que permitió que todas puedan tomar parte y se giró durante toda la jornada hasta las 18 horas cuando terminó finalmente la actividad en pista con la monomarca 1300 c.c.

Para diferenciar también el desarrollo, la categoría Fórmula giró por el trazado 2c, mientras que las categorías 1600 c.c. y la Hyundai Accent de Chile lo hicieron por el trazado 1s, la Chevette y la TC 5000 junto a la 1300 (pilotos invitados) por el 3s, y finalmente la categoría 1300c.c. titulares trabajó en el 4s utilizando la denominada “cola de Ballena”.

Habiendo quedado ya estipulado quienes son las autoridades de la competencia, como directores de la prueba estarán Alberto Ledesma y Esteban Ovando, como comisario deportivo Fernando Risetti, como secretario de la prueba Oscar Trucco, los revisadores técnicos serán Leonardo Castro (1300), Esteban Benitez (Fórmula y Fiat 1), Roque Ocampo (TC5000), y lo mismo para Hyundai y Chevette, Javier Fierro seguridad de autos, Carlos Diaz seguridad de autódromo, Jonatan Fernández comisario de boxes y José Magallanes jefe de banderilleros.

Para la jornada de hoy habrá pruebas comunitarias a partir de las 9.30 horas y la clasificación por tandas de cada categoría dará inicio a las 12 horas con 8 minutos por especialidad y solo la Fórmula tendrá doble tanda, mientras que para las 14.45 esta estipulado el inicio de las series para las categorías 1600c.c. y la 1300 c.c. en sus dos formatos (titulares e invitados).

A las 16 30 horas esta previsto realizar las carreras finales con las categorías de Chile que correrán los dos días, iniciando con la Chevette y luego Hyundai y TC5000, las dos primeras a 10 giros y la TC5000 a 11 giros, mientras que el domingo luego de los entrenamientos oficiales que tendrán lugar a partir de las 10.30 horas, se clasificará con la TC5000 para la carrera del domingo y luego a las 13.15 se lanzarán las finales, con la Fórmula a 13 giros, la 1300 titulares a 15 vueltas, la Chevette y la Hyundai a 10 vueltas, la TC5000 a 11 vueltas y finalmente la 1300 invitados a 13 vueltas.

El show de la tarde en la Costanera

En el playón de la estación de servicio que se ubica en la costanera y Avenida San Martín se llevó a cabo la presentación de algunos autos de la TC5000, especialmente el auto campeón el Chevrolet Camaro de Eric Tejeda, junto al Chevrolet Malibú de Angel Mansilla que será debutante, el Ford Falcon de Eduardo “Lalo” Nuñez y el Soprana Mar y Sierras de Garrafa Ríquez con su nueva carrocería.

Durante la presentación que llamó la atención de una buena cantidad de gente que se dio cita en el lugar, se sortearon café con medialunas en la confitería dela estación, al igual que hamburguesas y otros elementos, vales de 30 mil pesos para carga de combustible y camperas y buzos del Garrafa Carrera, por lo que los presentes pasaron un buen momento de esparcimiento en el lugar.

La llegada de mas pilotos y autos chilenos

En las últimas horas del viernes continuaban arribando a la ciudad autos y pilotos de Chile que tomarán parte del evento por lo que el autódromo vivió un día de mucho trajín y con mucho movimiento, por lo que se espera mucho público para el fin de semana, dado que los autos de carrera de Chile que se encuentran registrados son alrededor de 45 unidades.