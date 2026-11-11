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Este fin de semana se disputará en el autódromo José Muñiz de Río Gallegos la sexta fecha de la temporada anual, la que contará ademas de las cuatro categorías locales, la presencia de la Turismo Carretera 5000 que correrá su fecha doble y final del año, mas la presencia de los autos de la ACHAS (Asociación Chilena de Autos Sport), la que correrá una competencia de una hora de duración en total.

Cabe señalar que la ACHAS ya participó en este escenario antes de la temporada invernal, por lo que son reconocidos por los aficionados locales, y en ésta oportunidad anuncian la presencia de 28 autos divididos en sus cuatro especialidades, lo que se agrega a los autos de la TC5000, por lo que será un fin de semana muy concurrido en todo sentido.

Como es de suponer ya varios pilotos han comenzado a probar sus unidades, tal el caso de Horacio Fernández quien incorpora un auto a la categoría 128 Pista luegto de probarlo el pasado fin ded semana, mientras que en horas del martes giró reiteradamente en el autódromo en 5000 de Feliz “Garrafa” Ríquez, y para las proximas horas se anuciaba la presencia de mas autos en pista.

Los autos de Chile estiman comenzar a aparecer el día de hoy pasado el mediodía, dado que cuentan con prueba libre dado que mañana y de acuerdo al RPP (Reglamento Particular de la Prueba) ya son pruebas oficiales, por lo que varios intentarán girar aprovechando la pista lo máximo posible y de allí la importancia del día de hoy.

Por otra parte el pasado fin de semana confirmó también su presencia entre los “128” el sanjulianense Gerónimo Pedernera quien cumplió un destacado rol en su anterior presentación, lo que suma otra alternativa mas a la especialidad, y donde también desde Chile se anuncia la presencia de Manuel “Pasin” González en la categoría TC5000.

Entre los destacados pilotos de la ACHAS, aparece en el listado reconocidos pilotos como Eduardo “Lalo” Mladinic, Francisco “Paco” Karelovich, Patricio “Pato” Faridoni, Ivan González, Camilo Barbería, Ricardo Estefó, Rodolfo Vera, Fernando Fabres, Juan Crema y varios mas por lo que el tema ha despertado una curiosa expectativa en el ambiente local y regional.

La categoría ACHAS correrá una clasificación el día sábado de 15 minutos mas una serie de otros 15 minutos con puntaje separado entre ambas y el domingo una final de media hora por reloj, distinto a otras apariciones donde se corrió a cantidad de vueltas, mientras que la TC5000 tendrá dos carreras como sucede habitualmente, cerrando la actividad del domingo.

La competencia

El RPP ha dado a conocer las autoridades de la prueba donde Esteban Obando será el director, Fernando Risetti el Comisario Deportivo, Esteban Benitez y Jorge Quinteros los revisores técnicos, Javier Fierro jefe de seguridad junto a Carlos Diaz, Jonatan Fernández comisario de boxes y José Magallanes jefe de banderilleros, aclarando también que la categoría Fórmula Santacruceña transitará el circuito 1s, los 128 Pista el2s y el resto irá por el clásico 3s (tontódromo) oncluida la categoría chilena.

El día de mañana viernes habrá pruebas libres oficiales a partir de las 11 de la mañana con una hora por categoría comenxzando la Fórmula, luego la 1600 c.c., los 128 Pista, la ACHAS, el Stock Pista y cerrando la TC5000 y cabe consignar que el Stock local tendrá carrera con pilotos invitados, lo que ocsionara mas variantes en la organización.

El día sábado se iniciará a loas 10 de la mañana con 10 minutos para todas las categorías, a las 11 3.0 haabrá reunión obligatoria de pilotos y a las 12 del medidía se inciarán las pruebas de clasificación para luego desde las 14.30 hors dar lugar a las series repectivas de las categorías 1600 y 128 Pista y luego la carrera “sprint” de la ACHAS, a posterioriu la primera carreera de los TC5000 y cerrará el día el Stock con sus pilotos invitados.

El domingo desde las 10.30 horas habrá pruebas oficiales , luego la clasificación para la fecha del Stock titulares y la clasificación para la segunda de la TC5000 y desde las 13. 30 horas, las finales de todas las categorías con la Fórmula, la 1600 c.c. la ACHAS chilena, los Stock titulares, los 128 Pista y cerrará la TC5000 su segunda carrera y final del año para ellos.

Los campeonatos

Sumado a este despliegue ésta será la anteúltima fecha de los torneos por lo que se presenta de sumo interés acumular la mayor cantidad de puntos posible y en la Fórmula el líder es Alejandro Oyarzo con 124 y lo sigue Jonathan Alvardo con 106, mientras que en el Stock que sumará su fecha doble, el puntero es Eduardo “Lalo” Nuñez con 69 y lo sigue José Moreno con 54, Rafa Martínez con 44 y Mony Paredes con 43 entre los que mejor suman.

Entre los 1600 c.c. la tabla la encabeza Martín Ojeda con 134 unidades ssefguido de Facundo Rodríguez con69 y no estaría prssente por lo que Martín Ojeda podría coronarse campeón a falta de una carrera, aunque Leandro Almonacid suma 65 por lo que habrá que ver como se presenta la final del domingo y finalmente entre los 128 Pista el líder es Juanjo Gallardo con 171 seguido de Emilio Felgueroso con 119.5, Miguel “Yiyo” Sanchez con 116, Gastón Hindie con 113, y Leguizamón/Sebastianelli con 110 entre los cinco de adelante, por lo que hay mucho por ver todavía aunque Gallardo podría ser campeón por lo menos numéricamente antes del final.

El Stock con invitados

Entre los invitados del Stock Pista se destaca Martín Ojeda que va como invitado de Nicolás Fernández en la cupe Chevy, por lo que mas allá de pretender volver a ganar el título de los 1600 y apuntar al torneo master de Karting, se subirá a la cupe Chevy de Fernández para dar una idea de lo que puede hacer y se especula con varios nombres que ya mañana tendrán lugar en las planillas dde cierre de inscriptos, donde también “Fran” Paredes tripulará otra Chevy de su padre “Mony” como para agegarle condimento a la fecha.