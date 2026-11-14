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Con un día excelente en lo climático y con un autódromo muy concurrido, se cumplieron las pruebas de clasificación de todas las categorías, las series previstas para las categorías 128 Pista y 1600 y la carrera “Sprint” para la ACHAS, mas la primera final con invitados del Stock Pista, mientras que la primera final de la TC5000 tuvo una variante distinta.

Desde las primeras horas de la mañana con las pruebas libres matutinas se presentaban tiempos que luego durante el día llamarían la atencion de propios y extraños, tal el caso de Martín Ojeda invitado de Nicolás Fernández, quien con la chevy oscura marcaba 1.10.2 y ponía de manifiesto que se caía el récord de la pista para la especialidad.

En la Fórmula los tiempos logrados por Alejandro Oyarzo y por Exequiel Pereyra en el borde del 1.01 para el trazado menor también marcaban un registro interesante y todo se preparaba para vivir un día muy especial, donde la condición climática acompañó sobradamente con muy buena temperatura y un vientito corto sin muchas ganas de soplar.

De acuerdo al cronograma previsto, todo se cumplió tal lo previsto donde en la Fórmula el infaltable Alejandro “Nano” Oyarzo se quedó con lo mejor con 1.01.119 seguido de Ezequiel Pereyra con 1.01.717 y tercero Jonathan Alvarado con 1.02.674, mientras que Leo Bertolyotti que lo intentó desde el principio, quedó finalmente cuarto para largar la final del domingo, seguido de Ricardo Garay y de José Alvarado entre los seis primeros.

Clasificaría también la 1600 con autorización previa dado que solo eran siete autos por lo que tuvieron que gestionar los puntos ante la CD del ACRG quien finalmente accedió a formalizarlos y Martín Ojeda como era de prever se qudó con lo mejor sumado a una serie que tuvo lugar mas tarde y que lo condiciona para largar mañana en el primer lugar, mientras que su archirival Leo Almonacid largará a su lado, seguidos de un excelente rendimiento por el lado de Juan Manuel De Urquiza que terminó tercero y Fernando Belmonte cuarto.

Almonacid sufrió la penalización de 5 segundos por adelantamiento en la largada, pero igual arribó como escolta aunque esto mejora y pone a Martín Ojeda a un paso de quedarse con el título nuevamente en la especialidad sin muchos miramientos, y aunque Almonacid marcó el registro mas veloz durante las seis vueltas de la serie con 1.02.134, no le alcanzó para superar el rendimiento del líder, que apunta a un nuevo título prematuro y dominguero.

La TC5000 tuvo sus chances pero solo cuatro autos salieron a clasificar con tiempos altos dado que Félix Ríquez se quedó con lo mas ligero con 1.08.047 pero el viernes en entrenamientos, tanto él como su hijo Mariano habían girado en el 1.06 sin problemas, pero éste último no pudo terminar una vuelta con una rotura simple y Eric Tejeda quedó segundo con 1.11.179 y Mirko Ivilic haciendo debutar otro Corvette, tercero con 1.23.217.

Esto hizo que la organización acuerde que la categoría no corra la final del sábado y lo haga con una serie mas corta el domingo al mediodía antes de la finalo que cerrará el espectáculo de la tarde del domingo, por lo que quedaron todos conformes.

La Fiat 128 tuvo sus dos series donde en la primera Juanjo Gallardo no tuvo problemas para ganar con Ariel Celestino que lo buscó pero que no pudo superarlo, mientras que un poco mas atrás Miguel Sanchez se ubicó tercero seguido de Gastón Hindie, mientras que en la segunda la vicrtoria fue para Emilio Felguereoso luego de batallar con Horacio Fernández que lo mpersiguió durante las seis vueltgas del parcial y de Rudi Villafañe que se acomodó tercero, siendo ésta la serie mas lenta, por lo que Gallardo encabezará la grilla de la final junto con Felgueroso.

La ACHAS tuvo su serie “sprint” que ganó sobradamente Eugenio Vilicic con un Fiat 3p ( la cupe italiana del 128) con un rendimiento superlativo sobre Eduardo Mladinic (hijo) y Patricio “Pato” Faridoni tercero, con Eduardo Mladinic (padre) que se habia acomodado tercero pero que tuvo que detenerese por un problemas menor aunque siguió luego en carrera.

La categoría mostró 22 autos llegando al final con algunos retrasos como los de Juan Crema o de Jaime Pacheco, mientras que el resto mostró lo que tenía donde se aprecia la diferencia notable de autos entre los Gran Turismo, los históricos y los 1400 y 1600, aunque vayan todos juntos, por lo que se vendrá la final del domingo con 30 minutos de duración donde se podrá volver a apreciar el rendimiento de unos y otros.

Finalmente la última de la tarde fue la carrera de invitados del Stock, donde en una lucha espectacular, venían luchando Juanjo Gallardo (auto de Lalo Nuñez) con Mateo Nuñez (auto de Rafa Martínez) y se rozaron en la anteúltma vuelta en el viraje de “la chacra” y pasó al frente Martín Ojeda (auto de Nicolás Fernández) para ganar en el último tramo, mientras que Mateo Nuñez con un registro de 1.09.697 se quedó con la vuelta mas veloz en la historia de la categoría.

Con este panorama se vendrá un domingo con mucha adrenalina y con finales mas que interesantes, donde en la 1600 puede haber campeón anual anticipado con Martín Ojeda lo que es mas que factible que se produzca, mientras que entre los 128 Pista, una situación similar se podría pressentar con Juanjo Gallardo pero se deberían dar otras condiciones.