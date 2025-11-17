Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El torneo de la categoría 1600 c.c. de El Calafate se definirá el próximo m7 de diciembre con la realización de la última fecha del año, lo que tendrá lugar en el autódromo “Enrique Freile” de esa localidad, donde también participará la categoría 800 c.c. pero la misma ya tiene campeón.

La categoría menor logró tener su campeón en la figura de Juan Manuel Fernández en la pasada fecha, por lo que falta solamente la categoría mayor, que éste año se transformó en una misma modalidad, dado que en un tiempo atrás contaba con dos especialidades separadas por marca.

Con este nuevo criterio se obtuvo un parque mayor y se logró aumentar la competitividad entre los participantes, por lo que todo se define en los próximos días y a tales efectos, el torneo es liderado por Javier Belloni con 96.5 seguido del ganador de la última fecha Gabriel “Gato” Etura con 84 puntos, tercero Enrique Cárcamo con 60.5, Thiago Levati con 54.5, Nacho Grippo con 54, Martín Alvarez con 49, Rodrigo Cárcamo con 39, Jonathan Uribe con 36, Ramón Garate con 34.5 y Héctor Fava con 32 entre los diez primeros.

La aparición de nuevos autos y nuevos pilotos ha sido una constante durante todo el año por lo que se espera poder seguir ampliando el parque en el futuro con nuevas caras, en una modernidad que le hace muy bien a la especialidad en la región.

La posible presencia del TN

Mientras tanto se realizan conversaciones para poder concretar la presencia del Turismo Nacional en el mes de marzo en el mismo escenario de El Calafate, la fecha que tenía prevista Río Gallegos pero que por razones económicas del municipio local que era quien solventaría la carrera, no se podrá realizar.

La idea pasa por confirmar cuanto antes la presencia del TN dado que par febrero se contaría ya con la confirmación del Turismo Carretera abriendo el calendario nacional.

El mismo día en Río Gallegos

El mismo 7 de diciembre culminan los torneos en el autódromo “José Muñiz” de Río Gallegos donde estarán presentes las tres categorías locales y la visita de las categorías chilenas monomarca Chevette, monomarca Hyundai y la ACHAS (Asociación chilena de automóviles sport) que disputará una competencia de larga duración.

Por ello en la entidad ya se esta trabajando en la organización de la fecha que contará con mas de 90 autos en pista y con una diagramación que ocupará todo el fin de semana, comenzando el día viernes 5 y terminando el domingo 7 de diciembre.