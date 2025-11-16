Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con un día que se presentó apacible y terminó con lluvia finita y molesta, se disputó la sexta fecha del torneo anual en el kartódromo Malvinas Argentinas de Río Gallegos con una notable presencia de participantes en todas las especialidades, con 65 kartings entre todas las categorías y con mucho público viviendo cada carrera con mucha curiosidad.

Se completaron en total ocho finales, con algunas especiales como en la Junior 150 4T, que tuvo su carrera de pilotos invitados, y las dos clases de la Master 150 4T, con dos carreras donde en la segunda se utilizó la grilla invertida.

Como para alimentar tamaño compromiso, por primera vez en la historia del karting pasó algo que no había sucedido nunca: hubo ganadores foráneos en una prueba normal, con las victorias de Luis Lautaro Haro de Puerto San Julián en la Luqstoff; Javier Mansilla de Gobernador Gregores en la Junior; y Valentino Pagnio en la Pre Junior, acontecimiento que le dio a la prueba un condimento especial.

La mayor complicación se dio a mitad de la tarde, cuando una llovizna pertinaz y molesta comenzó a caer blandamente sobre el kartódromo, lo que obligó al uso de cubiertas ancorizadas (para piso húmedo) en la totalidad de los casos, donde en algunas categorías, como la Luqstoff, se usaron por primera vez en carrera.

La categoría menor fue para Haro

Si bien la clasificación había puesto de manifiesto el buen trabajo habitual de Santino Gómez, quien además se llevó la primera serie mientras que la segunda fue para uno de sus principales rivales, Brian Perales, la lluvia cambió el panorama y en la carrera final —que tuvo lugar casi a última hora de la programación— el de Puerto San Julián, Luis Lautaro Haro, pudo más y se las ingenió para quedarse con la punta en excelente trabajo, seguido por Valentino Gómez, que también hizo lo suyo para quedar como escolta, mientras que el tercero fue el hermano del ganador, Bautista Agustín Haro.

Luego, con una brillante presentación, quedó cuarto Farhan Nallar, seguido de Brian Perales y de Agustín Muñoz, mientras que el líder del torneo, Santino Gómez, quedó en el octavo lugar de la grilla final, seguido de otro de los que pelea la punta del torneo, Teo Garay, lo que cambia algunas posiciones para la final de diciembre.

La Pre Junior fue para Valentino Pagnio

La categoría Pre Junior mostró no solo el afianzamiento del de Puerto Santa Cruz, Valentino Pagnio, sino también la marcha notable de Kiara Carina, que perdió su chance sobre el final, pero que había sido la escolta hasta casi el cierre de la competencia, perdiendo esta ocasión por un infortunio.

La serie fue para Pagnio, seguido de Kiara Carina y luego de Santino Grasso, que también quería más. Pero en la carrera final, el de Puerto Santa Cruz no le dio alternativas a nadie y dominó totalmente la prueba, seguido por un iluminado Bautista Gómez (hijo de Sebastián Gómez, piloto del TN C3), mientras que se retrasaba notoriamente el líder del torneo, Oliver Osses, en la serie, aunque remontó para quedar tercero en la final.

De todos modos, Valentino Pagnio mostró que era el candidato, incluso haciendo el récord en carrera en 53.412 a 65.947 km/h de promedio.

La Junior fue para Javier Mansilla

La categoría tuvo su carrera con invitados, donde la sumatoria era de 10 puntos para todos los que terminaran con el 60 por ciento del puntero, por lo que no tuvo mucha exigencia, aunque con algunos nombres importantes como el de Federico Luques, piloto nacional del TN C2, invitado del líder del torneo, Matías Rodríguez.

Entre los titulares, la serie fue para Carlos Díaz (invitado: “Lauty” Mayorga), seguido del líder Matías Rodríguez, por lo que éste sumó bien, superando a Rodolfo Rovira, que llegó cuarto detrás del gregorense Mansilla. Pero en la carrera final, Mansilla pudo quedarse con la punta por primera vez en su historial, seguido de Teo Mayeste y de Rodríguez.

En la prueba de los invitados ganó Benjamín Quiroga, invitado de Rovira, seguido de un veloz Agustín París y de Bautista Mayeste, invitado de su primo Teo, aunque todos sumaron los mismos puntos, lo que prácticamente no afectó la marcha del torneo, que lo tiene a Matías Rodríguez como líder.

El excampeón Gareri haciendo valer lo que sabe

En la Master, la clasificación ponía a Gareri al frente luego de emparejar acciones con Ezequiel Bahamonde, pero Omar Ojeda hacía lo necesario para sumar muy bien y largar en la primera fila para quedarse con la punta en una largada donde pasó de todo un poco, incluso con un toque en los primeros metros entre Emanuel Sánchez y Facundo Huaiquil que dejó a ambos muy retrasados.

La carrera tuvo sus bemoles con otros condimentos, pero con Ojeda que no les otorgó espacios a nadie y se quedó con lo mejor, seguido de Bahamonde y de Gareri, que debido a una maniobra fue sancionado y enviado al tercer lugar. Mientras tanto, otro que no sumaba bien era Sebastián Gómez, que quedaba sexto, superado por Rizzónico y por Pittacolo.

Por otra parte, Agustín Caro era penalizado por toque a Martín Salafia y hubo apercibimiento para Facundo Huaiquil por “falta de respeto” de un integrante de su equipo, mientras que la penalidad para Gareri fue de cinco segundos por maniobra peligrosa.

Así las cosas, se preparó todo para la segunda final con grilla invertida, donde se dio vuelta el clasificador para largar hasta el puesto 14, lo que significó que Facundo Gareri largara desde la posición 12 de la grilla, lo que le alcanzó para ganar, superando en el último giro a Hugo Antiñanco, quien luego sería excluido por el uso de neumáticos no ancorizados.

Entre las penalidades más notorias hubo un apercibimiento a Huaiquil por maniobra peligrosa a Facundo Gareri, un recargo de tiempo para Gareri por toque a Antiñanco y la exclusión de este último. Pero igual el líder fue quien ahora es el puntero del campeonato cuando falta una sola carrera con puntaje y medio.

Segundo llegó, con mucho esfuerzo, Gonzalo Canteros, y tercero Matías Pittacolo, con notable actuación. Pero la carrera tuvo muchos punteros y variables singulares durante las 14 vueltas que debió cumplir el ganador, donde se retrasaron algunos que venían bien, como Sebastián Gómez y Nazareno Staller, el de San Julián, que venía entre los de adelante.

Rodrigo Caballero fue la gran revelación en +40

Si bien la clasificación fue para Mariano Paz seguido de Rodrigo Caballero, este último fue el ganador de la primera carrera del día, dejando segundo a la dupla líder del torneo, Igor/Sarmartano, y en tercer lugar a Martín López, mientras que Mariano Paz llegaba en cuarto puesto con algunos retrasos considerables.

El ganador de la clasificación, Mariano Paz, fue penalizado por toque a Martín López y el récord de vuelta fue para Igor/Sarmartano. Pero Rodrigo Caballero fue el gran ganador del día, venciendo por primera vez en la categoría, mientras que algunos quedaron rezagados, como Jorge Teppa, que venía ganando y se rozó con otro competidor.

La segunda carrera del día cambiaría de ganador con Cristian París, que había terminado último en la primera y ganó la segunda con solvencia, largando también con grilla invertida, lo que le facilitó bastante las cosas y lo puso en inmejorables condiciones para superar a Martín López y a Ariel Reineke, que lo acompañaron en el podio.

Cuarto llegó Gastón Grasso y detrás Martín González y Rodrigo Caballero entre los seis de adelante, mientras que se retrasaba notablemente la dupla Igor/Sarmartano, los punteros del torneo, quedando todo mucho más apretado para la carrera final que tendrá lugar en diciembre y que otorgará puntaje y medio, por lo que aún no hay nada dicho.