Se disputa este fin de semana en el autódromo “José Muñiz” la quinta fecha de la temporada automovilística con la presencia de la Fórmula Santacruceña, de la monomarca 1300 en sus dos clases y la Fiat 1600 c.c. con todos sus valores.

Por lo menos hasta ahora no se tiene conocimiento de que otra especialidad salga a la pista dado que el Turismo Pista Santacruceño está sin novedad y el Stock participará recién en el próximo mes de noviembre cuando retorne la TC5000 de Chile.

La Fórmula tendrá como siempre la presencia de los dos autos mas ligeros de este año como lo son el de Alejandro “Nano” Oyarzo y el de Exequiel Pereyra, mientras que asomarán como contendientes Leandro Bertolyotti y José Abrahan Alvarado que ahora cuenta con la unidad que conducía Marcos Ortiz, como posibles rivales importantes, y con el resto de la categoría con Gabii Gallardo, el novel Jonathan Alvarado que hace sus primeras armas en la especialidad, Agostina Muñoz y el resto de los habituales pilotos de la Fórmula.

El campeonato es liderado por “Nano” Oyarzo con 94 puntos, seguido de Pereyra con 88 y tercero José Alvarado con 69 cuando se entra en la recta final dado que quedan solo esta y dos pruebas mas para el final.

En la monomarca 1300 c.c. en la clase 1 la discusión estaría centrada entre los tres de adelante del torneo, donde si bien en un principio aparecía Rudi Villafañe como “intocable” seguido de Nahuel Soria, apareció Gonzalo Orellana para marcar la cancha y acomodarse con pretensiones, lo que por supuesto le puso color a la lucha por los puntos, y con los que pretenden mas como Jorge Freile, el novel Leyría, Donoso y Yiyo Sanchez.

En la clase 2 la batalla es la acostumbrada de todo el año con los Fiat Uno en formación, donde Facundo Rodríguez aparece como el mas ganador pero que no puede dar un metro de ventaja a nadie, porque detrás están desde Chelo Sebastianelli ganador de la primera del año hasta Fran Medina la revelación de la primera parte, con Leandro “Poroto” Fernández, Jesús Leguizamón, Juanjo Gallardo, Horacio Fernández y el resto, donde nadie regala nada.

El líder del torneo es Rodríguez que suma 136, seguido de Sebastianelli con 122.5, tercero “Poroto” Fernández con 110, detrás Juanjo Gallardo a solo 0.5 puntos (109.5) y quinto Leguizamón con 96.5, por lo que no hay que respirar fuerte porque se pierde una posición por nada.

Finalmente la Fiat 1600 cuenta con la sorpresa que le puso condimento en septiembre con el rendimiento superlativo de Leandro “Melli” Almonacid que le “mojó la oreja” al contundente Martín Ojeda que venía rompiendo relojes desde marzo, pero que se encontró con lo que sería la horma de su zapatilla en octubre, donde el “Melli” ganó todo lo que había que ganar y equilibró las cosas ahora con la mecánica de la familia Alvarado, pero entre los dos no se pueden descuidar porque muy cerca está Fernando “Ferny” Belmonte que si puede superar sus problemas mecánicos y terminar, mes candidato posible y con la aparición en la última de Martín Coire que rompió varios esquemas, todo se puso mas picante que antes.

De todos modos Ojeda es el líder con 109.5, seguido de Pablo Gómez con 74 y de Leo Almonacid con 68.5, por lo que también la diferencia es muy poca entre todos y esto le pone el dulce necesario a la confrontación por los puntos, sumado a que la categoría a vuelto a renacer en septiembre y tendrá mas novedades en esta quinta fecha.

Apertura en el “Mario Giacobbo” de Río Turbio

En el trazado de la cuenca se abre el torneo este fin de semana con la presencia de la categoría 1600 y se sumaría los Rally Cross para completar el espectáculo del domingo, por lo que existe una gran expectativa por ver quienes serán los protagonistas del evento.

La Asociación de Volantes que preside Carlos Mangifesta ha trabajado bastante para dejar todo dispuesto para el fin de semana, y se preparan para vivir de la mejor manera la primera carrera del año.

Las 2 Horas de Puerto Deseado

También este fin de semana se correrán las 2 Horas de Puerto Deseado en el trazado del “Ramonín Fernández” donde estarán presentes las cuatro categorías habituales de la zona norte como la 800, los Renault 12, la Limitada Regional y el Hot Rod, con sus pilotos invitados por lo que la fiesta será grande.

La actividad comienza el día viernes con las pruebas por categoría cada 10 minutos y así continúa toda la programación del fin de semana en Puerto Deseado con pilotos de toda la región.

Se lanzaron las 3 Horas de Puerto Natales

En una presentación que tuvo lugar hace unas horas, se puso en escena la realización de las 3 Horas de Puerto Natales, las que se disputarán a partir del día 1° de Noviembre, con una nutrida participación de cuatro clubes de la región que ya han comenzado a trabajar en el tema.

Las inscripciones se recibirán desde hoy y hasta el 29 de octubre con un valor de 100.000 pesos chilenos y se estima poder contar con 8 categorías, por lo que se irá observando el tema en la medida en que se registren los participantes.