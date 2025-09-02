Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El próximo fin de semana se disputará en el autódromo “Oscar y Alfredo Galvez” de la ciudad de Buenos Aires la carrera de los 200 pilotos, prueba reservada para los autos de la clase 2 y 3 del Turismo Nacional, los que correrán con pilotos invitados, sumado al Turismo Carretera 2000, que también está en la programación de la fiesta automovilística porteña.

En la Clase 2 del Turismo Nacional estarán los habituales pilotos santacruceños Luques y Grippo, donde Federico llevará como invitado al mismo piloto que tuvo en la edición anterior de esta prueba el entrerriano Manuel Burget quien participa habitualmente en el TC Mouras y que terminara tercera en la edición anterior de esta misma carrera.

Por su parte Pedro Grippo ha invitado a Ezequiel Baldinelli para que sea su compañero en la ocasión por lo que también estarán presentes y otro auto mas, un Toyota Etios que será conducido por Pablo Grippo que lleva como invitado a su hijo Ignacio (Hermano mayor de Pedro), por lo que serán tres los Grippo en carrera.

En la Clase 3 Thiago Martínez llevará como invitado a quien fuera el conductor de ese auto en 2022 el uruguayo Mauricio Lambiris, y por su parte Sebastián Gómez con su nuevo VW Vento, llevará como invitado a otro uruguayo como Marcos Landa y hasta aquí eran seis los santacruceños pero se confirmó que el peritense Juan Antonio Sandín que el pasado fin de semana tripuló una Pick Up en Río Cuarto, estará presente en Buenos Aires con un Citroen en la competencia del Turismo Carretera 2000.

Por lo tanto la competencia promete mantener un marcado interés en el ámbito provincial, sumado a lo que representa el reinicio de la actividad en el autódromo “José Muñiz” para este domingo con la presencia de un numeroso parque de autos y categorías de Chile en la programación.

Martínez Probó en el autódromo de Paraná

El piloto galleguense Thiago Martínez realizó una serie de pruebas en su Toyota Corolla en el autódromo entrerriano de Paraná junto al equipo Bucci Racing con miras a lo que será la prueba de Buenos Aires de este fin de semana.

El piloto giró por mas de 20 giros al trazado quedando conforme con el rendimiento de su unidad por lo que ya viajan a Buenos Aires con todo preparado para la ocasión.

Se corre en Pico Truncado

Tal como se anunciara hace pocos días tendrá lugar en el “Tomás Bevilacqua” de Pico Truncado una nueva fecha del automovilismo de la zona norte provincial, con la presencia de la 800 c.c., los Renault 12, La Limitada Regional y el clásico Hot Rod de la zona norte santacruceña, por lo que todo esta previsto para llevar adelante la prueba que llevará como nombre el recuerdo de Guillermo Pessolano, recordado dirigente del automovilismo santacruceño.

En el Quique Freile de El Calafate

Para el 13 y 14 de septiembre se espera realizar la cuarta fecha del automovilismo en el autódromo “Quique Freile” de El Calafate con la presencia de las categorías 800 c.c. que lidera Maxi Belloni y la 1600 c.c. que tiene a Thiago Levati como su actual líder.

La continuidad de las competencias serán en octubre, noviembre y el cierre de diciembre, sumado a que no se pudo realizar la prueba de mayo por las malas condiciones climáticas.