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Con buena expectativa se viene la cuarta fecha del torneo anual de karting en el kartódromo “Malvinas Argentinas”, la que contará con las categorías Luqstoff, Pre.junior, Junior, Master 150 y Master 150(+40), donde éstqa última tendrá carrera especial que contará con pilotos invitados.

La prueba tendrá como autoridad al comisario deportivo Fernando Risetti acompañado del ajunto Raúl García mientras que Jonathan Fernandez será el director de la prueba y los técnicos serán para esta ocasión Jorge Quinteros y Esteban Benitez y tendrá lugar el día domingo, aunque este sábado tendrán lugar pruebas libres pawraa todas las categorías.

Para todas salvo la Luqstoff, en el resinto les serán entregados los precintos, las bridas, el tubo emulcionador y el rsto de los elementos de control y seguridad, y se ha establecido que para las tres categorías superiores, la largda será con partida detenida, mientras que el cronograma de la prueba establece que las pruebas sabatinas se iniciarán a las 11 de la mañana con 20 minutos por cada especialidad, y durrán hasta las 17.40 durante toda la jornada.

El domingo la actividad dará inicio a las 9.30 horas con pruebas libres de 10 minutos por categoría (incluyendo los invitados de la Master +40), a las 11 .30 se realizarwá reunión de pilotos y luego las pruebas de clasificación a partir de las 12 del mediodía, estimándose iniciar las series y carreras finales a partir de las 13.15 horas.

Si bien la categoría Luqstoff contará con por ahora 10 participantes, la Pre-Junior tendrá también una decena de pilotos al igual que la Junior, la Master 150 contará con 15 pilotos y la 150 +40 con otros 15 karting por lo que el número de participantes será de 60 unidades en el kartódromo, donde se destaca la prueba con invitados de los mas veteranos.

Con relación a este tema, las duplas se anuncian con Sarmartano-Maidana, Reineke-Almonacid, Haro-Castro, Silva -Seba Gómez, Grasso-Teppa, Paz-Bahamonde, Barbetti-Paris, Rodríguez-Rodríguez, Magallanes-Pittacolo, Levill-Levill, Soules-Santi Gómez, López-Heredia, González-Mayeste, Steffesen-a ddesignar y Lujan-Diaz, mientras que el resto de las especialidades cuetan con reconocidos kartistas.

En la Junior Kiara Carina, Oliver Osses y Brian Perales serán protagonitas, donde se incorpora a partir de esta prueba el piloto de Río Turbio Yair Pereyra, en la Master los consabidos Facundo Gareri, Seba Gómez, Emanuel Sanchez, Martín Ojeda y los sanjulianenses Nazareno Staller y Sebastián Pérez entre otros, con la Junior donde aparecen entre otros Agustín Paris, Bautista Gómez, Matías Rodríguez o el gregorense Javier Mansilla.

Finalmente la Luqstoff con mlos mas chicos, tendrá a Bruno Castro, a Valentino Gómez, Luis Haro, Baltazar Gómez, el piloto chileno Agustín Salinas y los de San Julián Luis y Bautista Haro entre los mas destacados, por lo que el parque presenta una buena canidad y clidad de kartistas para esta ocasión, con la reanudaión de la actividad luego del período invernal de descanso.

Renudación en El Calafate

En el autódromo “Quique Freile” de El Calafate se reanudará la actividad con una nueva prueba a disputarse esete fin de semana con las categorías 800 y 1600 unificada, dondese estima contar con un buen parque de autos pra la ocasión.

En la categoría menor la disputa entre Cholo Fernández y Maxi Gallardo seguira como todo el año, mientras que en la categoría mayor, Ignacio Grippo lidera el torneo seguido de su padre Pablo Grippo y de Maxi Belloni, en un esperado retorno del automovilismo en la región.

2 Horas de Cerro Castillo

En la zona de Puerto Natales se disptará este fin de semana una competencia denominada “2 Horas de Cerro Castillo” en la que tomará parte el piloto argentino Luis Círe de Río Turbio tripulando unj VW Gol motorizado por su hermano y con el que se hará presente del otro lado de la frontera, para encarar con notable entusiasmo la prueba chilena.