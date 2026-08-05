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Una docena de pilotos residentes de la provincia de Santa Cruz estarán presentes este fin de semana en la programada carrera de los “300” pilotos en el trazado de San Nicolás para las tres categorías del Turismo Pista y con pilotos invitados.

Como es habitual esta carrera es la mas esperada del calendario y concita la atención de pilotos de todo el espectro automovilístico nacional, por lo que reviste especial trascendencia en todos los aspectos y al recorrer la lista de protagonistas se pueden observar pilotos desde categorías zonales hasta el Turismo Carretera que tomarán parte de la misma.

Por la provincia de Santa Cruz estarán presentes una docena de representantes, comenzando por la Clase 1 con los hermanos Bull y Orellana habituales participantes, pero en este caso Williams Bull lleva como invitado a un ex piloto del Top Race campeón de la 800, del Stock Patagónico y del TPS como Gabriel “Gato” Etura, toda una figura del automovilismo lugareño que lo acompañara en esta ocasión, y llevarán el número 04 en el Fiat Uno mientras que su hermano Alexis lleva como invitado a Ignacio “Nacho” Grippo, otro piloto de El Calafate ingresado hace poco tiempo al automovilismo nacional en la Clase 2 del TN, con antecedentes y debut en Río Gallegos hace unos años quienes llevarán el número 13 que posee Bull.

El otro piloto de El Calafate es Agustín Orellana quien lleva cómo invitado a Ramiro Cano el piloto de la Clase 3 del TN compañero de Martínez en el equipo Crucianelli quien ofició de gestor de este encuentro para que su compañero de equipo corra con un santacruceño como Orellana, pareja que correrá con el número 88 que posee Orellana en la especialidad, mientras que también el grandote galleguense tuvo que ver con otra gestión que provocó que el equipo Las Flores invitara nada menos que a otro galleguense como Agustín Verón para que acompañe a Santiago Skeich en otro Fiat 1 quienes llevarán el número 103 en sus laterales.

Hasta aquí los seis pilotos que participarán en la Clase menor del Pista en el norte de la provincia de Buenos Aires, mientras que en la clase 2 se contará con la presencia de Emiliano González, afincado ya en Río Gallegos hace varios años, ex campeón de la Clase 3 del Pista y ex campeón del TPS santacruceño, quien correrá junto al capillense Juan Benedetti activo participante de la clase 3 y con dilatada experiencia por lo que se unen dos de sobrado conocimiento en automovilismo deportivo, y llevarán el número 44 en sus laterales.

En la clase mayor aparece Thiago Martínez compartiendo el Toyota Etios de Luciano “Lucho” Viana de ElDorado (Misiones) quien habitual partícipe de la categoría y que invitó al galleguense para tomar parte de esta competencia por lo que llevarán el número 21 en su lateral, mientras que el equipo de la familia Collazo, presentará tres unidades en pista con gran trabajo de todos y de uno de sus “poderosos” ingenieros de pista como el galleguense Ivo Sarmartano.

El Renault Clío que conducirá Pablo Collazo tendrá como compañero a su hijo menor Julio, otro que hizo su primera aparición en el asfalto de Río Gallegos hace un tiempo, mientras que su padre que también debutó en el “José Muñiz” cuenta ya con una trayectoria mas que importante de muchos años en ésta divisional, muy reconocido en el medio.

Su hijo mayor Pablo “Pali” Collazo quien es ex campeón de la clase 3 en la temporada 2014 tripulará otro Toyota Etios acompañado en esta oportunidad por el piloto de Turismo Carretera el uruguayo Marcos Landa donde en un principio se creía que el invitado iba a ser el acostumbrado Javier “Pollo” Bernardini pero el cambio surgió este fin de semana y será el reconocido piloto de la categoría Turismo Carretera nada menos e irán con el número 42.

Finalmente debutará otro galleguense como Marcos Fernández, quien fuera acompañante de Agustín Bull en el Stock de los primeros años y luego tomaría parte de la categoría PAKO en el karting y de la Rotax en el orden nacional, a la espera de una oportunidad para debutar en el automovilismo deportivo, lo que se presenta ahora con el auto que también pertenece a la familia Collazo, el VW Gol Trend que compartirá con el entrerriano Marcos Acosta, un reconocido piloto del zonal de su provincia que participa con antecedentes zonales desde 2009, quienes irán con la atención del reconocido Claudio Briones y mecánica de Diego Gavilan.

Con Fernández suman 12 los residentes de Santa Cruz en ésta competencia, por lo que es un número mas que importante para tener en cuenta y destacar la importancia de contar con tantos comprovincianos en el automovilismo nacional, lo que resulta singularmente importante también para la región y pone de manifiesto la calidad de los pilotos que se suman, destacando que en un 90 por ciento, debutaron prácticamente todos en el asfalto del autódromo “José Muñiz”.