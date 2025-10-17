Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) informó que durante la mañana de este viernes 17 de octubre fue ubicado el helicóptero MH-60M Black Hawk, que se encontraba desaparecido desde el jueves en el sector de Campos de Hielo Sur, en la cordillera de los Andes, región de Aysén.

De acuerdo con el comunicado oficial, la aeronave fue encontrada con sus cuatro ocupantes en el interior, de los cuales tres estaban con vida y uno fallecido. La institución señaló que en el lugar se desarrollan intensas operaciones de rescate mediante el uso de aeronaves y personal especializado PARASAR, perteneciente a la FACh.

La Fuerza Aérea confirmó la identidad de la aeronave

El helicóptero MH-60M Black Hawk pertenece al Grupo de Aviación N°9 y formaba parte de los vuelos institucionales por el centenario de la Fuerza Aérea de Chile, en el marco de la iniciativa “En la Ruta de los 100 Años FACh”.

El incidente se produjo en sector del refugio Eduardo García Soto, en Campos de Hielo Sur, en la Región de Aysén.

Según la información oficial, el Black Hawk había despegado desde el aeródromo de Villa O’Higgins con rumbo hacia los Campos de Hielo Sur, cuando se perdió contacto radial durante la jornada del jueves. El último registro se ubicó en el sector del refugio Eduardo García Soto, donde se concentraron los esfuerzos de búsqueda.

Operativo de rescate y apoyo a las familias

Tras el hallazgo, la institución dispuso de un amplio despliegue de medios aéreos y terrestres para evacuar a los sobrevivientes y trasladarlos a centros asistenciales. En paralelo, se brinda asistencia psicológica y contención a las familias de los tripulantes involucrados.

“La Institución se encuentra brindando asistencia y apoyo a las familias de nuestros camaradas accidentados”, indicó la FACh en su comunicado.

Quienes son los tripulantes y quién falleció en el operativo

La ministra de Defensa de Chile, Adriana Delpiano, confirmó que la persona que falleció es el capitán del Black Hawk que desapareció el jueves tras salir del aeródromo de Villa O’Higgins.

“Las personas estaban contusas tres de ellas, una fallecida; el capitán Hidalgo, que falleció. Van a tener que volver a buscarlo. Los heridos están siendo trasladados hacia el Hospital institucional en Santiago”, señaló la ministra desde Puerto Varas, en la región de Los Lagos.

Sergio Hidalgo Leiva y a su pareja, Belén Ignacia Vega Ocares, junto a un helicóptero de la FACh.

Minutos más tarde, la Fuerza Aérea de Chile, precisó que se trata de del Capitán de Bandada (A) Sergio Hidalgo Leiva, quien se desempeñaba como piloto de la aeronave y prestaba servicios en el Grupo de Aviación N° 9. “Sus familiares fueron informados y actualmente están recibiendo todo el apoyo necesario por parte de la Institución”, informaron.

Sobre los sobrevivientes, de quienes no trascendió su identidad hasta el momento, la ministra señaló que “van a ser trasladado a Santiago. Aparentemente, están contusos, es la palabra que usó el general. Estaba él más ocupado, espero hablar más ratito con él, con más detalle”. En tanto que la FACH precisó que están fuera de riesgo vital y estaban siendo atendidos por personal médico en un centro asistencial, para posteriormente ser trasladados al Hospital Institucional en Santiago.

Qué hacía el helicóptero MH-60M Black Hawk de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) en la Cordillera de los Andes

Los aviadores militares se encontraban cumpliendo funciones en apoyo humanitario a chilenos que viven en zonas extremas.

La titular de Defensa confirmó que fueron dos helicópteros los que despegaron desde el aeródromo, pero sólo uno regresó. Así se reportó sobre las malas condiciones climáticas que se habría registrado al momento del accidente de la nave de la FACh.

“Es una zona de por sí muy compleja. Hacer soberanía, trasladarse, es un tema complejo. Siempre. Ayer (jueves), aparentemente, había temperatura muy baja y viento fuerte. Se sabe por el helicóptero que volvió”, explicó.

Una zona extrema y de difícil acceso

Campos de Hielo Sur, donde fue encontrado el helicóptero, es una de las regiones más inhóspitas y remotas del planeta, caracterizada por condiciones meteorológicas extremas, fuertes vientos y visibilidad reducida. Estas características dificultaron las labores de búsqueda durante más de 24 horas.

Campos de Hielo Sur.

Las operaciones de rescate en la Patagonia austral representan un desafío permanente para las fuerzas de seguridad y rescate de Chile, debido al aislamiento geográfico y la complejidad del terreno montañoso y glacial.

La FACh mantiene abierta la investigación

La Fuerza Aérea chilena subrayó su compromiso de transparencia y comunicación permanente sobre los avances del caso. “La Institución reitera su compromiso de mantener informada a la opinión pública, por lo que se encuentra recabando mayores antecedentes, para ser dados a conocer en cuanto estén disponibles”, señala el documento firmado por el Departamento de Asuntos Públicos de la FACh.

Las autoridades militares y de rescate analizan las condiciones climáticas, el trayecto del vuelo y las últimas comunicaciones del helicóptero Black Hawk para determinar las causas del accidente, en una investigación que podría extenderse durante las próximas semanas.