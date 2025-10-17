Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) confirmó este viernes 17 de octubre el hallazgo del helicóptero MH-60M Black Hawk, que permanecía desaparecido desde el jueves en el sector de Campos de Hielo Sur, en la cordillera de los Andes, región de Aysén, cerca de El Chaltén.

Según el comunicado oficial, el helicóptero fue encontrado con sus cuatro ocupantes en el interior, de los cuales tres estaban con vida y uno fallecido. En el área se desarrollan operaciones de rescate con el uso de aeronaves y personal especializado PARASAR, perteneciente a la FACh, para evacuar a los sobrevivientes y trasladarlos a Santiago.

Sergio Hidalgo Leiva y a su pareja, Belén Ignacia Vega Ocares, junto a un helicóptero de la FACh.

Quién era Sergio Hidalgo Leiva, el capitán fallecido

La ministra de Defensa de Chile, Adriana Delpiano, confirmó que la víctima fatal es el capitán de bandada Sergio Hidalgo Leiva, quien se desempeñaba como piloto de la aeronave y pertenecía al Grupo de Aviación N° 9.

“El capitán Hidalgo falleció. Los heridos están siendo trasladados hacia el Hospital Institucional en Santiago”, informó Delpiano desde Puerto Varas, al confirmar la identidad del oficial fallecido.

Posteriormente, la Fuerza Aérea de Chile emitió un comunicado en el que expresó: “Sus familiares fueron informados y actualmente están recibiendo todo el apoyo necesario por parte de la Institución”.

Oriundo de Coyhaique, Hidalgo era un piloto con años de servicio en la institución y solía compartir imágenes de su labor en zonas australes. Estaba en pareja desde hace años con Belén Ignacia Vega Ocares. La FACh lamentó su fallecimiento, destacando su compromiso con las operaciones humanitarias y la defensa del territorio nacional.

Misión humanitaria en zonas extremas

El helicóptero MH-60M Black Hawk integraba un vuelo institucional por el centenario de la FACh, dentro del programa “En la Ruta de los 100 Años”. En esta oportunidad, la aeronave cumplía una misión humanitaria para llevar insumos médicos y apoyo logístico a pobladores de zonas aisladas del sur de Chile.

La ministra Delpiano explicó que dos helicópteros habían despegado desde el aeródromo de Villa O’Higgins, pero solo uno regresó. “Es una zona de por sí muy compleja. Hacer soberanía y trasladarse allí es un tema difícil. Ayer, aparentemente, había temperatura muy baja y viento fuerte. Se sabe por el helicóptero que volvió”, indicó la funcionaria.

El lugar del accidente: Campos de Hielo Sur

El siniestro ocurrió en el sector del refugio Eduardo García Soto, en los Campos de Hielo Sur, una de las regiones más inhóspitas y remotas del planeta, caracterizada por vientos intensos, frío extremo y visibilidad reducida.

El refugio Eduardo Soto se ubica a unos 25 kilómetros en línea recta de El Chaltén, en la frontera entre Argentina y Chile. La zona forma parte del Campo de Hielo Patagónico Sur, una vasta masa glacial que se extiende a lo largo de 350 kilómetros en plena cordillera de los Andes.

Se trata de la tercera extensión de hielo continental más grande del mundo, después de la Antártida y Groenlandia, con una superficie cercana a los 16.800 km², de los cuales unos 14.000 km² corresponden a territorio chileno.

Las condiciones climáticas extremas del lugar complicaron las labores de búsqueda durante más de 24 horas, y los rescatistas enfrentaron serias dificultades debido a la altitud, el hielo y los fuertes vientos patagónicos.

Los sobrevivientes y la operación de rescate

La FACh confirmó que los tres sobrevivientes se encuentran fuera de riesgo vital y fueron atendidos por personal médico antes de ser trasladados al Hospital Institucional en Santiago. Aunque no se difundieron sus identidades, se informó que los tripulantes presentan contusiones producto del impacto.

Hallaron el helicóptero desaparecido en Campos de Hielo Sur. FOTO: ILUSTRATIVA.

“La Institución se encuentra brindando asistencia y apoyo a las familias de nuestros camaradas accidentados”, señaló la Fuerza Aérea en su comunicado.

La ministra Delpiano destacó la labor de los rescatistas y del equipo PARASAR, que logró llegar a la zona del accidente a pesar de las condiciones meteorológicas adversas.

Investigación y duelo en la Fuerza Aérea

La Fuerza Aérea de Chile abrió una investigación interna para determinar las causas del accidente y las circunstancias que derivaron en la pérdida de contacto con la aeronave.

“Se dispuso una investigación para determinar las causas que provocaron este lamentable accidente, el cual enluta a todo nuestro país, debido a que afectó a aviadores militares que se encontraban cumpliendo funciones en apoyo humanitario a chilenos que viven en zonas extremas”, expresó la institución en su comunicado.

La tragedia del capitán Sergio Hidalgo Leiva enluta al país y a la comunidad de la Fuerza Aérea, que este año conmemora su centenario institucional con actividades a lo largo del territorio chileno.