Hispano Americano superó por 76-70 a Gimnasia y Esgrima de La Plata, en un partidazo que se jugó en el “Tito” Wilson por la Liga Argentina de Básquet. Tras caer frente a Atlético Unión, Deportivo Viedma y Villa Mitre, el Celeste suma su primera victoria en su casa, y la segunda del año, fue frente a Quilmes de Mar del Plata.

La figura del encuentro fue Gonzalo Torres, marcando la diferencia en defensa como en la ofensiva. “Gonza” marcó 19 puntos. El público tras el encuentro lo ovacionó.

Gimnasia y Esgrima de La Plata arrancó de la mejor manera, con un doble de Amendolara y un triple de Bosch se ponía por delante del marcador, pero rápidamente Hispano Americano pudo despertarse e incluso darlo vuelta con la jerarquía de Gonzalo Torres. A falta de cinco minutos, Moreno casi desde mitad de cancha marcaba un triple muy vistoso. En unos primeros diez minutos de mucho ida y vuelta, el Celeste se llevó este cuarto por 23 a 20.

Ya el segundo cuarto fue todo para Gimnasia de La Plata, el conjunto visitante lastimó mucho con los triples, Moreno, Helman y Bruera anotaron desde afuera del área. Pese a la superioridad del “Lobo“, el conjunto de Eduardo Japez supo levantar la cabeza y descontar varios puntos. El Celeste se fue al descanso cayendo por 39 a 38.

En el tercer cuarto ambos equipos sumaron puntos a lo loco, el tridente Esteban Cantarutti y los “Gonzalos” Romero y Torres se hizo sentir e Hispano pudo adelantarse en el marcador, pero Moreno con los triples no fallaba uno, anotando cuatro de seis. Estos diez minutos finalizó en empate por 56 a 56.

En el inicio de los últimos diez minutos del partido Lucas Machucha del Celeste se hizo fuerte tanto en defensa como en la ofensiva, siendo uno de los mejores para el local. Hispano Americano en este cuarto fue más que superior gracias a la defensa de Gonzalo Romero y los puntos del otro Gonzalo, Torres. En el primer partido del año en Río Gallegos, el Celeste se llevó este encuentro por 76-70.

Hispano tuvo que cambiar de cancha, del Juan Bautista Rocha, al “Tito” Wilson. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Calendario apretado

Hispano Americano conoce sus rivales para los meses de febrero y marzo en esta Liga Argentina de Básquet. El 3 de febrero se medirá frente a Pico FC, dos días después contra Ciclistas de Junín, el 7 frente a Racing de Avellaneda y el 9 contra Pergamino, todos estos partidos el Celeste jugará de visitante.

Y para cerrar el mes de febrero, Hispano tendrá tres partidos en condición de visitante, el 15 se enfrentará a Pilar, el 17 chocará contra Lanús y dos días más tarde medirá frente a Quilmes de Mar del Plata.

Mientras en marzo el conjunto de Eduardo Japez tendrá otra vez más partidos de visitante que de local. Tendrá que viajar a jugar frente a estos equipos: 1 de marzo vs. Ameghino, 3 vs. Provincial, 5 vs. Tomás de Rocamora y el 7 de marzo vs. La Unión de Colón.

Ya a fines de marzo, el Celeste cerrará el calendario frente a Racing de Avellaneda el día 16, vs. Deportivo Viedma el 28 y dos días más tarde frente a Villa Mitre, los tres en casa.