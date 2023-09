Franco Gauna nació en Río Gallegos el 8 de octubre del 2000. Mide 1,80 mts. Y juega en el puesto de escolta.

Es uno de los cuatro juveniles convocados por Eduardo Japez para que se sume al plantel de Hispano Americano que iniciará en octubre una nueva participación en la Liga Argentina de Básquet.

Su arribo se debe al interés por el DT de contar con juveniles en el plantel de mayores para permitirles sumar rodaje, de hecho, Franco ya tuvo oportunidad de entrar a la cancha con la casaca de sus amores.

Partidos

Jugó el 16 de noviembre del 2022 en el partido en el que el “celeste” se impuso a Del Progreso de General Roca por 90 a 64. También estuvo en cancha en el partido que se jugó en el Juan Bautista Rocha el 14 de diciembre de 2022 ante Villa Mitre, otro excelente resultado para el representante de Santa Cruz por 95 a 75.

Otro partido en el que ingresó fue ante Quilmes de Mar del Plata el 22 de enero de 2023 cuando por 123 a 81, los de Río Gallegos celebraron victoria. Su última participación fue el 29 de enero en la victoria de Hispano por 81 a 72 sobre Atlético Pilar. Ser considerado para este renovado equipo, es motivo de festejo para él.

Feliz

En declaraciones a La Opinión Austral, comentó “estoy muy feliz, contento y con mucha expectativa de lo que va a ser esta temporada de la Liga Argentina porque siempre es lindo representar al club que amo”.

Dijo que es el club en el que se formó “donde pasé prácticamente, la mayor parte de mi vida. Siempre es lindo representarlo en cualquier categoría. Jugar en el primer equipo tiene un valor enorme”.

Los entrenamientos de pretemporada ya iniciaron pero al consultarle sobre él la convocatoria del club, aseguró “llegó en un momento muy lindo. Ya había hablado con Japez durante mi paso en la temporada anterior, me comentó que estuvo muy conforme con lo que hice en los entrenamientos y en los minutos que me tocó entrar. Me dijo que dependía de mí poder tener un lugarcito en el equipo”.

Ganas de jugar no le faltan: “Tengo ganas de ser parte del plantel, de poder aportar y estar en el club donde siempre jugué”.

Aseguró que sus compañeros son “muy buenas personas. Se busca jugadores que se identifiquen con la camiseta, el club tanto dentro como fuera de la cancha”.

Año 2014, con sus compañero de la época y siempre con la camiseta N° 10.

En este momento se encuentra adaptándose a lo que le pide el entrenador y creo que todos juntos estamos tratando de ir por el mismo objetivo. Esperemos que las cosas sigan fluyendo y que podamos llegar de la mejor manera posible tanto en lo físico como en lo colectivo para hacer una linda temporada.

Tenemos jugadores de experiencia, jóvenes entre los que me incluyo así que vamos a tratar de dar la mejor energía posible. Todos juntos vamos a tirar para el mismo lado.