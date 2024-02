Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Hispano Americano arrancará una pequeña series de partidos en condición de local, la primera parada será hoy frente a Atlético Pilar en el “Tito” Wilson desde las 22:00. Tras varias derrotas duras frente a Pico FC, Pergamino y Racing de Chivilcoy, los dirigidos por Eduardo Japez querrán hacerse fuertes en su casa.

Será un partido más que duro, el debut de esta temporada de Hispano fue justamente contra Pilar, donde los porteños se llevaron ese encuentro por 67 a 65. El Celeste marcha 11° en la tabla, mientras los de Buenos Aires se encuentran 9°.

Luego de enfrentarse a Pilar, Hispano jugará frente a Lanús el sábado 17. Y cerrará el lunes 20 frente a Quilmes de Mar del Plata.

Esteban Cantarutti habló con la prensa de la Liga Argentina de Básquet y decía lo siguiente: “Estamos enfocados en lo que viene, como toda la temporada es cuestión de seguir sumando trabajo. Por cómo se dio la última gira y los últimos partidos, en la que estuvimos muy lejos de nuestro rendimiento, es más que necesario seguir sumando trabajo, puliendo detalles. Por eso ya estamos con la cabeza puesta en los próximos rivales, se viene una seguidilla de juegos muy importantes en casa, así que hay que estar cien por ciento enfocados en volver a tener ese funcionamiento que alguna vez mostramos y para eso no hay otra manera que trabajar y trabajar”.

El Celeste completó 21 de los 32 fechas de la fase regular, donde cosechó cinco victorias y cinco derrotas.

Una vez finalizada la fase regular, los cuatro mejores de cada conferencia clasificarán directo a los Cuartos de Final y serán locales en dicha instancia, sin tener que pasar por el proceso de Reclasificación.

No obstante, hay dos instancias de repechaje previas. En primera lugar, una etapa de Play–In entre cuatro equipos que otorga dos lugares para la Reclasificación posterior. Esta última estará compuesta por ocho equipos del que saldrán cuatro para disputar los Cuartos de Final.

El Play-In propiamente dicho se disputará entre los clasificados del 11º al 14º puesto de cada conferencia. Será a un único partido en cancha del mejor ubicado. Lo harán de la siguiente manera: 11º vs 12º y 13º vs 14º.

El ganador del cruce entre el 11º vs el 12º ingresará directamente a la Reclasificación. Mientras que el perdedor deberá jugar ante el ganador del cruce entre el 13º vs el 14º para definir la última plaza para la Reclasificación.

Una vez definidos los equipos surgidos del Play-In, comenzará la etapa de Reclasificación. La misma será al mejor de tres partidos en formato 1-2, es decir, comenzando en la cancha del peor clasificado. Los ganadores de cada llave accederán a los cuartos de final. Y será de la siguiente manera: 5º vs 12º, 6º vs 11º, 7º vs 10º y 8º vs 9º.

Una vez finalizada la etapa, se reordenarán los cuatro equipos clasificados basándose en su récord de la fase regular y cruzarán contra los cuatro mejores de cada conferencia que ya se encontraban clasificados esperando rival. Los cuartos de final serán al mejor de cinco juegos. Así quedarán armadas las llaves desde los cuartos de final en adelante. 1º vs 8º, 4º vs 5º, 3º vs 6º y 2º vs 7º.

Las instancias de cuartos de final, semifinales y finales de conferencia se resolverán al mejor de cinco partidos. Al igual que las ansiadas finales por el título, que otorgará el ascenso a La Liga Nacional.