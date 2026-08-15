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Hispano Americano de Río Gallegos se consagró bicampeón de la XXVIII edición del Campeonato Patagónico Internacional por la Paz de básquet, tras derrotar a Verbo Divino de Santiago, Chile, por 60 a 48.
El basquetbolista del conjunto albiceleste, Bernardino Soules, fue elegido MVP (Jugador Más Valioso) de la final, disputada este sábado desde las 19 horas en Punta Arenas. Asimismo, Mateo Germani se consagró como el MVP del partido.
“Como hace más de cien años, seguimos representando con humildad, compromiso, responsabilidad y dedicación a nuestro Club, a nuestra ciudad y provincia y como hoy, a nuestro país”, destacaron desde Hispano.
El club santacruceño llegó a este duelo decisivo luego de superar a San Miguel por 63 a 61. Finalmente, después de imponerse ante Verbo Divino, el “Celeste” sumó un nuevo título a la historia de una institución con 100 años de vida.
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