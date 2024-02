Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el “Tito” Wilson, Hispano Americano volvió al triunfo tas vencer a Atlético Pilar por 81-69 en una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquet. El jugador del partido fue Matías Aristu del Celeste, anotando 17 puntos. Con esta victoria, el club riogalleguense quedó en la novena posición.

Con esta victoria, Hispano se recupera de derrotas muy duras en la gira en condición de visitante, cayeron frente a Pergamino, Racing de Chivilcoy y Pico FC, consiguiendo tan solo una victoria frente a Ciclista de Junín.

Hispano Americano se encuentra teniendo una temporada variada en cuanto a rendimiento, con triunfos importantes, pero a la vez con derrotas sobre la hora o contra equipos que en la previa eran menos que el Celeste. Los “Gonzalos” Torres y Romero, Esteban Cantarutti son los pilares de este equipo, cabe resaltar que el americano Sean Lloyd era el goleador de este plantel, pero a principio de año debió abandonar el equipo por un tema económico. A la vez, los jóvenes Franco Gauna, Andrés Martínez y Lautaro Juárez son juveniles que estos últimos encuentros sumaron más minutos de lo normal, y haciéndolo de muy buena manera.

Lucas Machucha se llevó 12 puntos a casa. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Partido

El encuentro arrancaba con tres triples de Pilar, fueron de Bruno Conti, Santiago Ibarra y Jonatan Treise–exjugador del Celeste-, mientras Hispano Americano arrancó los dos dobles de Esteban Cantarutti, todo esto en los primeros dos minutos. Con el pasar del tiempo, el conjunto de Eduardo Japez supo recuperarse y pasar arriba en el marcador. La institución riogalleguense se llevó este primer cuarto por 23-17.

En este cuarto, Pilar al igual que en los primeros diez minutos comenzó con triples a lo loco, Jonatan Treise volvía a lucirse y dejaba en el campo de juego toda su experiencia. Este segundo periodo fue bastante parejo, estuvieron cerca en el marcador por mucho tiempo, e incluso la institución de Buenos Aires pasó por delante del marcador y se fue al descanso ganando 41-42 a Hispano Americano.

En el arranque del tercer cuarto, Hispano se ponía por delante del marcador, pero rápidamente Pilar logró empatarlo, pero Matías Aristu con un triple lograba llevar la delantera nuevamente. Pero el conjunto visitante estaba con mucha precisión en los triples, pero no les sirvió para seguir adelante en el partido. El Celeste se fue al último cuarto ganando por 60-57.

Ya en el último cuarto, Hispano Americano fue más que Pilar y cortó la racha negativa, el resultado fue 81–69 a favor de los dirigidos por Eduardo “Chiche” Japez.

Atlético Pilar tuvo una efectividad del 60% en triples. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Tras la victoria frente a Atlético Pilar, Hispano Americano tendrá que enfrentarse contra Lanús y el martes 20 se medirá frente a Quilmes de Mar del Plata. Los tres en condición de local y a las 22:00.

Mientras en marzo el conjunto de Eduardo Japez tendrá otra vez más partidos de visitante que de local. Tendrá que viajar a jugar frente a estos equipos: el 1 vs. Ameghino, el 3 vs. Provincial, el 5 vs. Tomás de Rocamora y el 7 vs. La Unión de Colón.