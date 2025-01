Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A los 35 años, Adrián “Chucky” Verón, ex campeón sudamericano welter y orgullo de Río Gallegos, anunció su esperado regreso al boxeo profesional en 2025. Inspirado por una promesa hecha a su hijo de cinco años, el “Chucky” está decidido a regresar al ring.

Verón, quien no pelea desde el 3 de agosto de 2019, cuando venció a Marcelo Bzowski en el Boxing Club de Río Gallegos, asegura que su regreso no es por dinero, sino por pasión. “Hace rato que quería volver, pero por diferentes motivos no se daba. Mi hijo, que quiere verme pelear, es mi mayor motivación. Él tiene la misma edad que mi inactividad.

“Me costó mucho retomar el ritmo y comprometerme con el gimnasio como antes. Es difícil, pero poco a poco lo estoy logrando”, dijo y aclaró que su meta es clara: primero regresar al ring en buena forma y luego aspirar a gran

Además, aclaró que “estoy bien económicamente y no necesito volver por dinero. Lo hago porque me gusta y por mi hijo, que es lo más grande que tengo. Él desea verme pelear, y eso será suficiente.

El 2025 promete ser un año especial para “Chucky” Verón, quien vuelve al ring no solo para competir, sino para demostrar que la