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Tras conocer la noticia de la muerte de Jorge “Roña” Castro, en la localidad bonaerense de Morón, el “profe” Omar Latini recordó anécdotas del boxeador santacruceño e inclusive compartió con La Opinión Austral la última comunicación que tuvo con él en el mes de agosto.

“El día que llegué a Caleta, crucé la calle desde la vieja terminal a la Escuela N°69, y la primera persona con la que hablé en la ciudad, era Mirtha, la mamá del futuro campeón, la única que lo retaba y podía contenerlo… años después trabajé con ella y siempre terminamos hablando de su ‘negrito'”, escribió el “profe” Omar Latini.

“Nunca me apasionó el boxeo, pero durante los ’90 todos en Caleta Olivia seguimos las peleas del ‘Roña’ adonde fuera que vaya… Después de la histórica pelea con Jackson el 10 de diciembre de 1994 en Monterrey, cuando el ‘negro’ Castro se convirtió en Rocky, vino a Caleta y participó de la noche de gala del deporte; sin problemas en tomar fotos con cada uno de los deportistas destacados de todas las disciplinas. Esa misma noche se reconoció como mejor deportista a Mario ‘Topo’ Machuca, otro campeón del mundo, en este caso de FUTSAL que también surgió de nuestra ciudad”, relató.

“Dos días más tarde, se vino a Pico Truncado con todos los muchachos del Deportivo PV a jugar un amistoso en cancha de tierra y comer un asado… me pidió la 9… ¿se la iba a negar?”, contó.

“‘Locomotora’ anduvo por todos los caminos de la vida, los buenos y de los otros, siempre a los golpes, no fue un ejemplo de deportista, pero es un ídolo del pueblo pobre“, señaló.

El 24 de agosto estuvo en Caleta Olivia. “Charlamos por WhatsApp, lo invité a visitar un comedor del Polo Obrero, no nos dieron los tiempos, pero a la semana estaba mandando un camión con alimentos para todos los comedores de la ciudad“, recordó.

“Admiré y disfruté al ‘Roña’ arriba del ring, pero respeto aún más al “negro” que no se olvida de sus orígenes, el que puso el cuerpo para acompañar a los más vulnerables; ayudando a miles de familias que hoy siguen sufriendo el hambre y la miseria. HASTA LA VICTORIA SIEMPRE CAMPEÓN… pusiste a Caleta Olivia y a la Argentina en lo más alto del deporte mundial… Condolencias a familiares y amigos”, cerró su sentido mensaje.