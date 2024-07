Muerte en los Juegos Olímpicos de París: un entrenador de boxeo falleció en la villa olímpica El entrenador de boxeo de Samoa Lionel Elika Fatupaito falleció tras sufrir un infarto en la Villa Olímpica Estaba en París en la preparación del púgil Tupuola Ato Plodzicki-Faoagali.

La tragedia golpeó al equipo de Samoa en los Juegos Olímpicos de París cuando el entrenador nacional de boxeo Lionel Elika Fatupaito falleció el viernes 26 de julio. El presidente de la Asociación de Deportes de Samoa y del Comité Olímpico Nacional, Luafalealo Paige Talalelei, confirmó la triste noticia.

Fatu era uno de los mejores entrenadores de boxeo de Samoa y había viajado a París con el entrenador Tupuola Ato Plodzicki-Faoagali.

La Asociación Internacional de Boxeo (IBA) informó este sábado a través de un comunicado la muerte de Lionel Elika Fatupaito, el entrenador del equipo de boxeo de Samoa, en la Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y colegas de Lionel Elika Fatupaito, el entrenador nacional de boxeo de Samoa, quien falleció trágicamente”, indicó el organismo sobre la muerte del técnico de 60 años.

Fatupaito se encontraba en su habitación con un deportista cuando sufrió el ataque cardíaco, según precisó a AFP. A pesar de que la intervención de los servicios de emergencia, se decretó su muerte “por causa natural”, precisó la fiscalía.

“La dedicación y la pasión de Lionel por el deporte dejaron una marca indeleble en la comunidad del boxeo. Su legado seguirá inspirando a las generaciones futuras. Nuestros pensamientos y oraciones están con el equipo de Samoa y todos los afectados por esta profunda pérdida”, apuntó la IBA.

Luafalealo Paige Talalelei, presidente del Comité Olímpico de Samoa, confirmó y lamentó también la muerte del técnico, reconocido como uno de los principales entrenadores del país que estaba en París en la preparación del púgil Tupuola Ato Plodzicki-Faoagali.

El boxeador de peso pesado Ato Plodzicki-Faoagali es el único boxeador samoano que compite en los Juegos Olímpicos de París. Rindió homenaje a su ex entrenador en las redes sociales con una foto de ellos juntos en los Juegos Olímpicos y lo recordó con un sentido mensaje: “Conocí al entrenador Lionel cuando tenía 15 años probando para el equipo juvenil de Samoa. Fue un entrenador amable y generoso, no sólo con su tiempo, cosas materiales, sino también con su conocimiento. Se te echará mucho de menos entrenador, tu sueño era asistir a las Olimpiadas conmigo y papá, ahora te has ido demasiado temprano, ¡No hemos tenido nuestra primera pelea en los Juegos Olímpicos como planeamos! Descansa viejo, te voy a extrañar por ahí, eras el tranquilo y papá la tormenta de nuestro rincón”.

Plodzicki-Faoagali es dos veces campeón de los Juegos del Pacífico y se encuentra entre los favoritos en la categoría masculina de 92 kg.

Inicia sus Juegos Olímpicos ante el belga Victor Schelstraete, que ganó el bronce en el Mundial de 2021 como peso crucero, el domingo 28 de julio a las 11 horas.

La Fiscalía decidió no imponer ningún obstáculo médico-legal para su inhumación. La investigación sobre esta muerte fue confiada a la policía judicial del departamento de Seine-Saint-Denis.