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Río Gallegos se prepara para vivir una noche de boxeo internacional con representantes de Argentina, México y Chile. La delegación mexicana ya se encuentra en la ciudad y será protagonista de una cartelera que reunirá a jóvenes talentos de distintas localidades de la Patagonia.

El encuentro se desarrollará este jueves 12 de noviembre en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CEPARD) desde las 20 horas, con una programación de 13 combates en las categorías menores, cadetes, juveniles y mayores.

A través de un video compartido desde su llegada, los integrantes del equipo mexicano expresaron su entusiasmo por participar de la jornada y dejaron en claro sus expectativas de cara a los enfrentamientos: “¡Argentina, prepárense que vinimos a ganar!”.

La presencia del seleccionado mexicano representa una oportunidad para que los púgiles de la región sumen experiencia frente a rivales internacionales y puedan medirse con deportistas de otro país.

La Opinión Austral estará presente en el CEPARD con una cobertura especial de la velada internacional, para acompañar cada uno de los combates y acercar a sus lectores todos los detalles de una noche que tendrá como protagonistas a jóvenes boxeadores de Argentina, México y Chile.

Una cartelera con representantes de toda la Patagonia

La velada enfrentará a integrantes de la delegación mexicana con boxeadores de Santa Cruz y Tierra del Fuego. También habrá participación chilena en las categorías formativas.

Entre los cruces destacados estará el de Héctor Ezequiel Jara, de Las Heras, quien viene de consagrarse subcampeón del Campeonato Nacional Juvenil y enfrentará al mexicano Saúl Sosa Mendoza, en la división de 49 a 52 kilogramos.

También subirán al ring Kevin Benítez, de Río Grande, frente a Dominik Humberto Martínez Pintor; Samuel Martínez, representante de Río Gallegos, ante Luis Enrique Alba García; y Luciano Córdoba, de Tierra del Fuego, quien se medirá con Víctor Alfonso García Chávez, en la categoría mayores.

La programación incluirá además a deportistas de Caleta Olivia, Puerto Deseado, San Julián, Ushuaia, El Calafate, Gobernador Gregores y Las Heras, junto con representantes de Puerto Natales, Chile.

Un encuentro con respaldo internacional

La actividad cuenta con el acompañamiento del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Nacional de Entrenadores y Boxeadores Amateur (ONEBA) de México. La iniciativa es impulsada en conjunto con la Federación Santacruceña de Boxeo, presidida por Javier Rearte.

Desde la organización explicaron que no se trata de un torneo, sino de un encuentro deportivo internacional que permitirá el intercambio entre escuelas de boxeo y brindará nuevas oportunidades competitivas a los representantes de la región.

La llegada de la delegación mexicana también fue posible a partir de los vínculos institucionales establecidos con referentes del Consejo Mundial de Boxeo y del trabajo de regularización de la federación provincial.

Con 13 peleas programadas y representantes de distintas provincias y países, Río Gallegos será escenario de una jornada que buscará fortalecer el desarrollo del boxeo amateur y proyectar a los jóvenes talentos patagónicos en el ámbito internacional.

El programa

-Rafael Mariao (Caleta Olivia) vs. Erik Guillermo Estrada Álvarez (México). Menores 63 a 66.

-Bastián Díaz Igor (Puerto Natales) vs. José Noel Cruz (México). Cadetes 54 a 57.

-Bastián Santino Saldivia (Río Gallegos) vs. Ángel Uriel Urbina González (México). Cadetes 66 a 70.

-Bruno Carmona (Río Grande, Tierra del Fuego) vs. Lionel Alexis Barrera Ríos (México). Cadetes 46 a 48.

-Tomás Gabriel Hernández Pucheta (Ushuaia, Tierra del Fuego) vs. Nathan Mattarp Márquez (México). Juveniles 69 a 75.

-Héctor Ezequiel Jara (Las Heras) vs. Saúl Sosa Mendoza (México). Juveniles 49 a 52.

-Kevin Benítez (Río Grande, Tierra del Fuego) vs. Dominik Humberto Martínez Pintor (México). Juveniles 69 a 75.

-Samuel Martínez (Río Gallegos) vs. Luis Enrique Alba García (México). Menores 54 a 57.

-Brandon Nicolás Torres (Las Heras) vs. Cristian Alberto Vásquez López (México). Mayores 52 a 56.

-Máximo Cáceres (San Julián) vs. Kevin Beltrán Godoy (Puerto Natales, Chile). Juveniles 60 a 64.

-Benjamín Román (Puerto Deseado) vs. Luis Fernando Ramírez Zamudio (México). Mayores 52 a 56.

-Luciano Córdoba (Río Grande, Tierra del Fuego – Camioneros) vs. Víctor Alfonso García Chávez (México). Mayores 69 a 75.