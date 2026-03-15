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En un festival que concitó la atención de mucho público en los salones de La Previa frente al acceso al aeropuerto local, el fueguino Jonathan Flores dio cuenta del local Facundo León por puntos en ardoroso combate, muy aplaudido por el intenso público que colmó las instalaciones del lugar que sirvió como tercera edición de este festival organizado por el gimnasio The Figther de Río Gallegos.

Previo al combate final, la velada comenzó con cinco peleas exhibición en 2 round de 2×1 para mostrar a algunos pupilos del gimnasio, tal el caso de Maximiliano Cuyul, Mauro Cárdenas, Damián Herrera, Valentín Landriel, Rodrigo Meneses y otros que comparten el entrenamiento diario, para luego pasar a un desfile de combates que se prolongó hasta entrada la madrugada.

En la primera pelea de la noche Samuel Martínez del Atlético Boxing Club logró vencer al chileno de Puerto Natales Marcelo Merino abriendo así el espectáculo nocturno, con un combate de buena factura, y a continuación Enzo Cárcamo también del gimnasio organizador, le ganó a otro chileno como Jack Gómez, mostrando los buenos proyectos locales, mientras que el siguiente combate el puntarenense Rodrigo Alderete debutante, venció al riograndense también recién iniciado en esta pelea Gastón Gómez, en una primera presentación para ambos que no desentonaron para nada.

Por su parte Ezequiel Reyes de El Chalten que venía de dos victorias consecutivas frente a Alegre y a Lozano, se midió esta vez con el ushuaiense Facundo González para ganar el santacruceño en un buen combate que ponía al público entusiasmado por lo que se desarrollaba en el ring, lo que se completaría en la pelea siguiente, toda vez que se presentaba otro fueguino como Franco Rovirosa frente a otro hombre de The Figther como Diego Lozano.

Esta pelea duró tan solo 30 segundos que que el tiempo que le tomó a Lozano pegar el golpe necesario para que se declarara KO para el rival que quedó sobre la lona en el primer final contundente de la noche, en los primeros segundos del primer round sin mucho trámite, mucho mas sencillo que lo que le costó a Lozano vencer a otros como Facundo González o como Claudio Rojas el año pasado.

El siguiente combate puso al local Cristian Calfuquir que venía invicto todo el 2025, frente a Benjamín Román, un boxeador de Puerto Deseado con dos peleas en su currículo ( una victoria y una derrota), y a Calfuquir le costó bastante aunque el jurado declaró el primer y único empate de la noche, a pesar de la dilatada trayectoria del local, aunque el fallo fue discutido en opinión de muchos plateístas.

El espectáculo siguiente lo brindaron Rodrigo Ortiz frente al chileno Vicente Leal ambos voluminosos de 91 kilos, lo que mostró una pelea mas lenta, mas con boxeadores mas pesados que se toman otro ritmo pero que igual se brindaron con todo por la victoria, que finalmente se llevó Ortiz con justicia.

Luego vendría un combate áspero entre el conocido local Nahuel Baez y Ezequiel Marchena de El Calafate, una pelea que desde el inicio mostró aspereza en el enfrentamiento y que llegó al segundo asalto cuando Nahuel Baez metió una mano destructiva sobre su rival y se produjo el segundo KO de la noche, un resultado inesperado porque el local viene de una lucha mano a mano con Alexis Becaran en el final del año pasado y no se esperaba semejante resultado exitoso, pero muy bien logrado.

Prosiguiendo con el espectáculo el calafateño Kevin Villafañe en el marco de los 69 kilos, dio cuenta del local Leonel Ramírez que poco pudo hacer para revertir el resultado y así se volvió a dos “pesados” de 91 kilos con el dominicano afincado en Chile Fernando Columna y Tomás Saez de El Chalten, ganando el argentino por mayor claridad, aunque sobre el final el repunte del extranjero casi hace peligrar el resultado.

En la etapa final de la velada, la figura de Damian Arias, el boxeador de El Calafate de destacada actuación, logró vencer al local Franco Meneses y en otro combate lucido y aguerrido, Marcelo Morales representando a The Figther, le ganó a Ignacio Pérez de Punta Arenas en una confrontación muy vistosa en el peso de los 64 kilos.

Finalmente el combate de fondo mostró la buena presencia del batallador fueguino Jonathan Flores que viene de destacadas actuaciones no solo en la región sino también en Buenos Aires, para derrotar al local Facundo León que no pudo contrarrestar los buenos oficios de su contrincante y terminó el festival ya muy entrada la madrugada, la que contó con la organización del gimnasio y de Pablo Cárcamo como figura excluyente del evento.