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Al cumplirse un mes de la muerte del subcomisario Gabriel Trujillo, familiares, amigos y colegas realizaron un emotivo homenaje en el lugar donde ocurrió el trágico accidente que terminó con su vida.

El subcomisario Gabriel Trujillo, falleció el martes 2 de junio de 2026.

El accidente ocurrió el pasado 30 de mayo, en la Ruta Provincial N° 12, en el tramo comprendido entre los sectores conocidos como La Chivería y la Difunta Correa, antes del ingreso a Cañadón Seco.

La jornada estuvo marcada por el recuerdo, el dolor y un profundo pedido de justicia. En el sitio del siniestro, quienes compartieron momentos con Trujillo decidieron colocar una cruz en su memoria, como símbolo de respeto, amor y homenaje hacia quien dejó una huella en su entorno familiar, social y laboral.

Además, reiterando el pedido de justicia “para que las autoridades cada vez que pasen por el lugar recuerden que la familia, amigos y compañeros de trabajo de Gaby esperan justicia“, manifestaron en redes sociales.

El jueves 2 de julio se cumplió exactamente un mes desde su fallecimiento, una pérdida que generó una profunda conmoción entre sus seres queridos y dentro de la fuerza policial, donde Gabriel Trujillo se desempeñaba como subcomisario.

Durante el homenaje, familiares y allegados recordaron su compromiso, su vocación de servicio y la calidad humana que lo caracterizaba. La colocación de la cruz se convirtió en un momento de gran carga emocional, acompañado por mensajes de apoyo y muestras de afecto hacia la familia.

En medio del dolor, Julio Trujillo, padre del subcomisario expresó unas sentidas palabras a través de las redes sociales, donde agradeció el acompañamiento recibido durante este difícil proceso.

“Un abrazo muy grande lleno de amor y agradecimiento a toda esa familia que nos dejó nuestro hijo. Un beso grande al cielo, hijito”, escribió en un mensaje cargado de emoción.

Además, aprovechó la oportunidad para reiterar el pedido de justicia y reclamar el esclarecimiento de los hechos.

“Que la Justicia se saque la venda de los ojos y actúe con todo el peso de la ley”, manifestó.

A un mes de la tragedia, el recuerdo de Gabriel Trujillo continúa intacto entre quienes lo conocieron. El homenaje en el lugar del accidente no solo representó una forma de honrar su memoria, sino también de mantener vigente el pedido de respuestas y justicia.