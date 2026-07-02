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Se cumplió un mes de la muerte del subcomisario Gabriel Trujillo y el dolor de su familia permanece intacto. En las últimas horas, su padre publicó una emotiva carta en las redes sociales en la que recordó a su hijo, cuestionó que el conductor acusado de provocar el siniestro continúe en libertad y volvió a reclamar que la Justicia avance en la causa.

El mensaje se viralizó rápidamente entre familiares, amigos, compañeros de la fuerza policial y vecinos de Santa Cruz, quienes volvieron a expresar su acompañamiento a la familia del efectivo, cuya muerte generó una profunda conmoción en la provincia.

El hecho

Tal como lo informó La Opinión Austral, el fatal accidente ocurrió el pasado 2 de junio sobre la Ruta Provincial N.º 12, en un sector conocido como “La Chivería”. De acuerdo con las actuaciones realizadas en la investigación, Gabriel Trujillo circulaba en su motocicleta en dirección a Cañadón Seco cuando fue impactado violentamente desde atrás por un automóvil Volkswagen de color blanco que transitaba en el mismo sentido.

El estado en el que quedó la moto. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

La fuerza del choque fue devastadora. Tras embestir la motocicleta, el conductor perdió el control del vehículo y terminó volcando a un costado de la banquina. Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar y trasladaron de urgencia tanto al policía como al automovilista al Hospital Regional Pedro Tardivo.

Desde el primer momento, el cuadro clínico del jefe policial fue considerado crítico. Las graves lesiones sufridas comprometieron severamente su estado de salud y, pese al esfuerzo del personal médico, falleció días después.

La investigación identificó al conductor del automóvil como Cristian Alonso, de 25 años. Según trascendió de fuentes ligadas al expediente, la extracción sanguínea realizada luego del siniestro arrojó un resultado de 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre, un valor que supera ampliamente el límite permitido para conducir. Sin embargo, el joven continúa en libertad mientras avanza el proceso judicial.

El testimonio

En el primer mes sin Gabriel, su padre Julio eligió las redes sociales para expresar un dolor que, asegura, no encuentra consuelo. En una extensa publicación recordó la calidad humana de su hijo y destacó el legado que dejó tanto en su familia como dentro de la fuerza policial.

Cristian Alonso tiene 25 años y estaba bajo los efectos del alcohol. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

“Querido hijo, hoy se cumple un mes desde el día que te arrebataron la vida y a mí parte de mi ser como papá”, comienza el escrito.

A lo largo del mensaje describe a Gabriel como un hombre comprometido con su trabajo y con fuertes valores. “Fuiste un hombre con valores, humildad, respeto al prójimo, un gran compañero de trabajo, un líder que quedará en la memoria de toda la gente que estuvo a tu lado. Un gran papá, compañero y amigo de tu hijo, mi nieto”, escribió.

También dedicó unas palabras al pequeño hijo del subcomisario. “A pesar de su corta edad es todo un hombrecito al que amo con todo mi corazón. Estoy orgulloso de vos, hijo, y de todo lo que cosechaste”, expresó con profunda emoción.

Un reclamo directo a la Justicia

El tramo más duro de la publicación está dirigido a quien conducía el automóvil el día del siniestro y al avance de la causa judicial. “Ya no estás con nosotros por culpa de un irresponsable alcoholizado que, sabiendo el daño que podía ocasionar, salió a la ruta y te quitó la vida mientras ibas a trabajar”, manifestó y luego cuestionó que el imputado permanezca en libertad.

El otro vehículo quedó completamente destrozado. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

“Hoy sigue libre, sin ningún remordimiento. Homicidas como este, sin valores ni respeto a la vida de los demás, deben estar presos y caerles con todo el peso de la ley”, sostuvo.

Finalmente, cerró su publicación con un pedido que resume el sentimiento de toda la familia. “Le pido a Dios que se haga justicia. Te amo hijito, un beso al cielo, donde en algún momento nos vamos a encontrar”.