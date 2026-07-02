Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles se desarrolló una audiencia clave en el juicio por la muerte de Jonathan Maximiliano “Huesito” Carbajal en la Cámara Criminal de Caleta Olivia, con la instancia de alegatos de las partes y las últimas palabras antes del veredicto.

La jornada se concretó luego del cuarto intermedio dispuesto el martes 30 de junio, tras la declaración del acusado, Manuel Castro, quien había asegurado que Jonathan “apareció de golpe” y que circulaba a una velocidad de entre 40 y 50 kilómetros por hora al momento del accidente fatal ocurrido en mayo de 2022.

Sin embargo, durante su alegato, el fiscal de Cámara Carlos Rearte ratificó la hipótesis acusatoria y sostuvo que las pruebas reunidas durante la investigación y expuestas en el debate oral contradicen la versión del imputado.

Los jueces por orden de izq a der: Griselda Bard, Juan Pablo Olivera, Mario Albarrán. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

Según expuso ante el Tribunal integrado por los jueces Juan Pablo Olivera, Mario Albarrán y Griselda Bard, los peritajes realizados en el lugar del hecho determinaron que Castro conducía a una velocidad aproximada de 94 km/h al momento del impacto, muy por encima de la máxima permitida para ese sector urbano.

Además, el fiscal recordó que los estudios practicados al acusado arrojaron 0,11 gramos de alcohol por litro de sangre.

En base a las pruebas presentadas, Rearte solicitó una condena de 5 años de prisión y 8 años de inhabilitación para conducir para Manuel Castro, acusado por homicidio culposo agravado.

El fiscal Carlos Rearte brindó el alegato y pidió una condenda de 5 años y 8 años de inahabilitación para conducir. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

La defensa pidió una pena menor

Por su parte, el abogado defensor, Franco Mansilla centró parte de su alegato en cuestionar uno de los puntos centrales de la acusación: la velocidad a la que circulaba Manuel Castro al momento del impacto.

El letrado puso en duda la reconstrucción presentada por el fiscal de Cámara Carlos Rearte, quien sostuvo que el vehículo circulaba a 94 km/h, y afirmó que, según la interpretación de la defensa sobre las pericias incorporadas al expediente, la velocidad podría haber sido considerablemente menor.

En ese sentido, planteó que la camioneta habría circulado a una velocidad estimada de entre 45 y 55 kilómetros por hora, en línea con la versión sostenida por el propio Castro durante su declaración. Por lo que pidió una reducción en la condena a 3 años.

Además, el defensor remarcó que las disculpas expresadas por el acusado durante la audiencia anterior fueron sinceras y realizadas desde un lugar genuino.

“También hay una familia que sufre”, expresó durante su intervención.

Manuel Castro y su abogado, Franco Mansilla. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

El dolor de una madre: “No era una cosa, era una persona”

Uno de los momentos más conmovedores de la jornada se vivió cuando Ana Mendoza, madre de Jonathan Carbajal, pidió la palabra ante el Tribunal.

Fue la primera vez que habló públicamente en el juicio desde la muerte de su hijo. “Soy la mamá de Jonathan”, comenzó diciendo con visible emoción.

“Es muy duro todo esto para nuestra familia, la pérdida de mi hijo. Ayer hubiese cumplido 28 años y no lo tenemos”, expresó.

Luego, dirigiéndose directamente a Castro, cuestionó su accionar tras el impacto. “No entiendo por qué lo dejaste tirado. Pudiste haber llamado a la policía o a la ambulancia. Ni a un perro se le hace eso”.

Con profundo dolor, recordó los proyectos de vida que tenía Jonathan, “No era una cosa, era una persona con un futuro. Tenía un futuro laboral, estaba por entrar al petróleo, tenía muchas expectativas. Vos ponete en mi lugar”.

También se refirió al pedido de reducción de pena solicitado por la defensa.“Ellos piden tres años. Hace más de cuatro años que estamos sufriendo la pérdida de mi hijo. Más de cuatro años y no me lo van a devolver”.

En otro tramo de su declaración, reclamó justicia y cuestionó la conducta de conductores imprudentes. “No es justo, solo quiero que se haga justicia. Los tipos andan manejando como locos en la noche, se llevan a la gente como si fueran animales. Eso no se hace”.

Antes de concluir, dejó una frase que conmovió a todos los presentes.

“Quiero decirte que esto es injusto. Las disculpas las hubieses dicho antes. ¿Por qué esperaste tanto para pedir disculpas? Nunca te acercaste, nunca mandaste un mensaje”.

Y cerró con palabras cargadas de dolor, pero también de fe.

“Yo te perdono de corazón, porque soy hija de Dios. Pero esto no es justo”.

Ana Mendoza, madre de Jonathan miró a Castro y le dijo “Yo te perdono, porque soy hija de Dios”. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

Castro volvió a pedir perdón

En el tramo final de la audiencia, Manuel Castro volvió a tomar la palabra para dirigirse nuevamente a la familia de Jonathan.

“Quiero pedir perdón de nuevo a la familia”, expresó brevemente.

Tras escuchar a todas las partes, el presidente del Tribunal dio por cerrado el debate oral y fijó fecha para la lectura de sentencia.

Castro, volvió a pedir perdón a la familia. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

El veredicto se conocerá el próximo miércoles 8 de julio a las 12:00 horas, cuando los jueces determinarán la responsabilidad penal de Manuel Castro por la muerte de Jonathan “Huesito” Carabajal.