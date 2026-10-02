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La EPP N° 69 Hielos Continentales activó el protocolo correspondiente luego de detectar que un alumno tenía entre sus pertenencias una réplica de aire comprimido. La Policía secuestró preventivamente el elemento y tomó intervención el Juzgado Penal Juvenil; versiones difundidas señalaron que habría sido utilizada durante un recreo, aunque ese dato no fue confirmado por la escuela ni por la información oficial.

La situación ocurrió durante la jornada del jueves en la Escuela Primaria Provincial N° 69 Hielos Continentales de Caleta Olivia y generó preocupación entre la comunidad educativa. Según informó la institución, el hallazgo fue advertido durante el turno tarde y las autoridades activaron de inmediato el protocolo previsto para este tipo de situaciones.

Desde la escuela aclararon que el elemento detectado era un arma de aire comprimido y que se dio aviso a las autoridades, a los tutores y a los organismos correspondientes.

Qué informó la escuela

A través de un comunicado dirigido a las familias, la EPP N° 69 informóse detectó que un estudiante tenía entre sus pertenencias un elemento de este tipo. “Estimadas familias informamos que en la jornada de la tarde del día de hoy se pudo advertir que un estudiante tenía en sus pertenencias un arma de tipo aire comprimido por lo que se activó el protocolo correspondiente dando aviso a las autoridades, tutores y se tomaron las intervenciones que la normativa indica”, señaló el Equipo de Gestión.

La institución agregó que la situación fue atendida de manera inmediata y buscó transmitir tranquilidad a las familias. “Frente a esta situación queremos llevar tranquilidad que la situación estuvo atendida de manera inmediata”, expresaron desde la escuela.

El elemento quedó bajo resguardo de la institución hasta la intervención del personal policial, que posteriormente realizó el secuestro preventivo del arma de aire comprimido.

Intervino la Policía y el Juzgado Penal Juvenil

La situación fue comunicada a las autoridades judiciales. Según la información difundida sobre el procedimiento, intervino la Secretaría del Juzgado Penal Juvenil, desde donde se dispuso el envío de las actuaciones para continuar con las medidas correspondientes.

El reporte de Canal 2 de Caleta Olivia señaló que la situación se encuentra en etapa de investigación y que, debido a que hay menores involucrados, no trascendieron mayores precisiones.

En el mismo reporte se explicó que los directivos actuaron inicialmente ante el aviso recibido y pusieron el elemento bajo resguardo antes de la llegada de los efectivos policiales.

La versión sobre un supuesto disparo

En las horas posteriores al episodio circuló una versión que indicaba que el estudiante habría llevado la réplica hasta el baño durante un recreo y que habría efectuado un disparo contra una puerta.

Ese dato, sin embargo, no fue confirmado de manera oficial. La información oficial de la institución se limita a señalar que un estudiante tenía un arma de aire comprimido entre sus pertenencias, que se activó el protocolo, que se dio intervención a las autoridades y que el caso fue atendido de manera inmediata.

El pedido a las familias

Tras el episodio, el Equipo de Gestión de la EPP N° 69 solicitó a las familias reforzar los controles y el diálogo con los estudiantes. “Solicitamos por favor revisar las pertenencias de los estudiantes antes de asistir a la escuela, dialogar en familia sobre la importancia del cuidado y prevención de sí mismo y de sus pares”, señaló la institución.

También pidió respetar el acuerdo de convivencia escolar y evitar el ingreso de elementos que puedan representar un riesgo dentro del establecimiento.

La escuela puso además a disposición de las familias al Equipo de Gestión para responder consultas vinculadas con lo ocurrido.

Preocupación

El caso se produce pocos días después de otro episodio registrado en Caleta Olivia, cuando se detectó la presencia de un cuchillo en el Instituto Marcelo Spínola. En aquella oportunidad, la institución también activó el protocolo correspondiente y aclaró que no había existido una amenaza ni una agresión dentro del establecimiento.

La sucesión de situaciones vinculadas con el ingreso o presencia de elementos considerados de riesgo volvió a poner el foco en los protocolos de prevención y en la intervención de las autoridades escolares ante este tipo de hechos.

Un antecedente

El episodio de la EPP N° 69 también se produce en un contexto de casos recientes vinculados con armas de aire comprimido en establecimientos educativos de la provincia.

En abril de este año, un alumno de séptimo grado de la Escuela Primaria N° 40 de Pico Truncado había ingresado con una pistola de aire comprimido y, según la información publicada en ese momento, la había apuntado hacia compañeros durante una clase de Educación Física.

También durante abril, en Caleta Olivia, dos adolescentes fueron demorados a raíz de amenazas de un supuesto tiroteo contra un establecimiento educativo, en un caso que derivó en procedimientos policiales y secuestro de dispositivos electrónicos.