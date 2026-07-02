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A cuatro años de la muerte de Jonathan “Huesito” Carbajal, este miércoles se vive una jornada decisiva en la Cámara Criminal de Caleta Olivia, donde se llevan adelante los alegatos finales en el juicio que busca esclarecer las responsabilidades por el hecho.

En las afueras de Tribunales, familiares, allegados y vecinos volvieron a acompañar el pedido de justicia. Entre ellos estuvo Domingo Mendoza, abuelo de Jonathan, quien habló con La Opinión Austral en la previa de una audiencia clave.

Con visible emoción, Mendoza manifestó la expectativa de la familia ante el avance del proceso judicial y remarcó la necesidad de que el caso tenga una resolución.

“Estamos acá para ver si realmente los jueces empiezan a hacer justicia. No solamente con el caso de Huesito, hay muchos casos más que están demorados”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que esperan una sentencia que marque un precedente no solo para este caso, sino también para otros hechos viales ocurridos en Caleta Olivia.

“Los jueces tienen que empezar a dar sentencias. No puede quedar todo impune. Por eso estamos reclamando que se haga justicia”, señaló.

Sobre la audiencia de este miércoles, Mendoza reconoció que la familia atraviesa el tramo final del juicio con una mezcla de ansiedad y esperanza.

“Espero un buen resultado. Espero que los jueces puedan realmente impartir justicia. Para eso están, para actuar con responsabilidad y dar una respuesta”, afirmó.

Asimismo, consideró que el fallo que se conozca en los próximos días podría convertirse en un antecedente importante para otras familias que también esperan respuestas judiciales tras perder a seres queridos en siniestros viales.

“Que esto sea un precedente para todos aquellos que siguen esperando justicia por accidentes y muertes viales”, indicó.

Finalmente, Mendoza dejó un mensaje dirigido a quienes atraviesan situaciones similares y continúan luchando por respuestas.

“Hay que seguir pidiendo justicia, mantenerse fuertes y manifestarse. Siempre de manera pacífica, pero sin dejar de reclamar. Hay que buscar la justicia ordinaria”, concluyó.

Tras los alegatos finales, se espera que el tribunal avance con la etapa de deliberación y posteriormente dé a conocer la sentencia. Mientras tanto, la familia de Jonathan Carbajal continúa esperando una resolución que cierre, al menos en parte, un dolor que lleva cuatro años.