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Un grave hecho de violencia e intimidación se registró en Caleta Olivia durante la noche del jueves. Un hombre de 40 años fue víctima de un brutal ataque por parte de al menos dos personas que lo amenazaron de muerte con un arma de fuego, lo golpearon y le exigieron una importante suma de dinero en dólares junto con la entrega de su camioneta.

Según pudo conocer La Opinión Austral a partir de fuentes policiales, el episodio comenzó cerca de las 19:30 horas del jueves 1 de julio, cuando la víctima se encontraba a bordo de su camioneta Toyota Hilux estacionada frente a un comercio de avenida San Martín, acompañado por su hijo mayor de edad.

Amenazas y pedido de dinero

De acuerdo a la denuncia radicada, en ese momento dos hombres se acercaron al vehículo y uno de ellos extrajo un arma de fuego tipo pistola, presuntamente calibre 9 milímetros, de color negro.

Bajo amenazas constantes y en un clima de extrema tensión, los agresores le exigieron al conductor la entrega de 10 mil dólares y también su camioneta.

En medio del dramático episodio, el hijo de la víctima logró descender del rodado y corrió hacia un local cercano en busca de ayuda. Mientras tanto, el hombre quedó solo frente a los atacantes.

La situación se tornó aún más violenta cuando los sospechosos comenzaron a agredirlo físicamente mientras continuaban con las amenazas.

Fuentes consultadas indicaron que uno de los agresores llegó a apoyar el arma sobre el abdomen del damnificado y accionó el gatillo en dos oportunidades. Afortunadamente, el arma no se disparó.

Además, la víctima recibió golpes de puño en el rostro.

Antes de escapar, los atacantes causaron importantes daños en la camioneta, rompiendo los cristales de las puertas delantera y trasera del lado derecho, además de provocar otros destrozos.

Tras ello, huyeron del lugar.

Un segundo ataque frente a la dependencia policial

Lejos de terminar allí, el episodio sumó un nuevo capítulo de violencia pocas horas después.

Cerca de las 21:20 horas, mientras efectivos policiales realizaban una inspección ocular sobre el vehículo dañado en el exterior de la Comisaria Primera de Caleta Olivia, la víctima volvió a ser atacada.

En esta ocasión, dos sujetos que circulaban a pie se acercaron y lo agredieron físicamente.

Durante el forcejeo, al damnificado se le cayó su teléfono celular, un iPhone 14 Pro Max, que fue sustraído por uno de los atacantes.

Tras concretar el robo, ambos escaparon rápidamente hacia calles cercanas.

Un aprehendido y medidas de protección

La secuencia fue advertida por un oficial que se encontraba dentro de la dependencia policial, quien logró observar a uno de los sospechosos y dio aviso inmediato al resto del personal.

A partir de ello, se montó un operativo de rastrillaje por las inmediaciones que permitió interceptar a uno de los presuntos involucrados a pocas cuadras del lugar.

Se trata de un joven de 18 años, quien fue trasladado a la dependencia policial y quedó aprehendido en carácter de incomunicado, mientras se avanzaba con las diligencias correspondientes.

Durante el procedimiento también se secuestraron elementos considerados de interés para la causa.

Por disposición de la sede judicial interviniente, una vez cumplidos los plazos legales, el joven recuperó la libertad, aunque quedó vinculado a la investigación.

En paralelo, la Justicia ordenó medidas de protección para resguardar a la víctima, incluyendo custodia domiciliaria durante la madrugada y posteriores recorridas preventivas.

La investigación continúa con el objetivo de identificar a todos los responsables y esclarecer completamente el violento episodio.