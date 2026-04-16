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Una situación de extrema preocupación se vive en Caleta Olivia tras la aparición de mensajes que advertían sobre un presunto tiroteo previsto para el 17 de abril en al menos dos establecimientos educativos. Las amenazas, difundidas tanto en redes sociales como en el interior de una escuela, generaron alarma inmediata en la comunidad educativa.

Uno de los mensajes que comenzó a circular decía: “17/4, tiroteo. Último aviso”, sin especificar el lugar. Otro, encontrado en un baño escolar, advertía: “Tiroteo el 17 de abril prepárense. listo nos demos batalla acá también. hay para todos”.

La difusión de estas amenazas provocó una fuerte reacción entre padres y madres, quienes reclamaron mayor información y medidas de seguridad por parte de las instituciones.

Reclamo de las familias por falta de comunicación

Una madre de la Escuela Industrial de Caleta Olivia N°1 (EICO) expresó su malestar por la falta de comunicación institucional:

“Nos enteramos por nuestros propios hijos, no por la escuela. Hubo presencia policial y no fuimos notificados. Lo mínimo que corresponde es informar y decir qué medidas se van a tomar”.

En la misma línea, Cindy Hernández Natera, otra madre, remarcó la necesidad de actuar tanto desde las escuelas como desde el ámbito familiar: “Es importante saber qué van a hacer las instituciones y también que los padres hablemos seriamente con nuestros hijos, estemos atentos a su salud mental. Es un tema muy preocupante”.

Amenazas similares en escuelas de todo el país

El caso de Caleta Olivia no es aislado. En los últimos días se registraron amenazas de tiroteos en más de 20 escuelas de distintas provincias argentinas, incluyendo Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Chubut, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego y Santa Fe.

Los mensajes, con características similares, aparecieron en baños, paredes y redes sociales, con frases como “mañana tiros” o fechas específicas, lo que obligó a activar protocolos de seguridad en múltiples instituciones.

La situación generó preocupación a menos de un mes del caso del asesinato de un menor durante el ataque de un compañero en un colegio de San Cristóbal, Santa Fe.

Las autoridades investigan si existe un patrón común detrás de estas amenazas y no descartan que se trate de un reto viral impulsado en redes sociales.

Protocolos de seguridad y medidas en evaluación

Ante este tipo de situaciones, las escuelas suelen activar protocolos que incluyen intervención policial, contacto con fiscalías y organismos de protección de la niñez, además de trabajos de contención dentro del aula.

Sin embargo, uno de los principales reclamos en Caleta Olivia apunta a la falta de comunicación clara y oportuna por parte de las instituciones educativas.

El impacto emocional de estas amenazas es significativo. La rápida viralización en redes sociales y grupos de mensajería genera desinformación, miedo e incertidumbre tanto en estudiantes como en familias.

Especialistas advierten sobre un posible “efecto contagio”, donde este tipo de mensajes se replica en distintos puntos del país, aumentando la sensación de inseguridad en el ámbito escolar.

Investigación en curso

Por el momento, no se confirmó la veracidad de las amenazas en Caleta Olivia, pero las autoridades continúan investigando su origen. Mientras tanto, la comunidad educativa exige respuestas, mayor prevención y un abordaje integral que incluya seguridad, comunicación y acompañamiento psicológico.

La preocupación sigue en aumento a la espera de definiciones oficiales y medidas concretas que garanticen la tranquilidad en las escuelas.