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La ciudad de Caleta Olivia atraviesa horas de profunda tristeza tras conocerse el fallecimiento de Fernando “Toto” Quinteros, un vecino reconocido por su compromiso social, su militancia política y su activa participación en distintas instituciones de la comunidad. La noticia impactó de inmediato en diversos ámbitos, donde su figura era ampliamente valorada.

Su partida se produjo luego de más de 40 días de una compleja situación de salud que había movilizado a familiares, amigos y vecinos, quienes acompañaron con mensajes de aliento y gestos de apoyo. Ese acompañamiento colectivo reflejó el fuerte vínculo que Quinteros supo construir a lo largo de su vida.

Una vida marcada por la militancia y el compromiso

Fernando “Toto” Quinteros fue un dirigente profundamente ligado a la vida interna de la Unión Cívica Radical en Caleta Olivia. A lo largo de los años participó activamente en distintos procesos partidarios, incluso postulándose como candidato a la presidencia del comité local y como representante del pueblo en la ciudad.

Desde ese espacio impulsó iniciativas orientadas a fortalecer la estructura partidaria y fomentar la participación, consolidándose como un referente con presencia territorial, vocación de debate y firmeza en sus convicciones. Quienes compartieron militancia lo recuerdan como un hombre comprometido con la realidad política local y siempre dispuesto a involucrarse.

“Nos duele tu partida”, expresaron desde la UCR de Caleta Olivia.

El dolor de la familia y el acompañamiento de la comunidad

El fallecimiento generó profundas expresiones de dolor, entre ellas el mensaje de su hermana, quien lo despidió con palabras cargadas de emoción, destacando su fortaleza durante el proceso de salud: “Fue un tremendo guerrero”, expresó, al tiempo que agradeció el acompañamiento recibido durante este tiempo.

En su despedida, también resaltó su identidad y valores: “Radical de pura cepa, firme en sus convicciones”, así como su amor por el fútbol, su vínculo con la educación y su paso por instituciones como el colegio San José Obrero y el gremio docente ADOSAC.

Además, puso en valor su dimensión humana, recordándolo como un hombre cercano, amante de los encuentros cotidianos, del café compartido y de la vida social en el centro de la ciudad.

Fernando fue secretario general de la filial de ADOSAC Caleta Olivia.

Referente social, docente y hombre de fe

Más allá de su rol político, Quinteros tuvo una fuerte presencia en el ámbito educativo y social. Fue parte activa de la comunidad del colegio San José Obrero, donde dejó una huella entre estudiantes, docentes y compañeros. También participó en espacios gremiales y comunitarios, siempre con una impronta solidaria y de acompañamiento.

Su vida estuvo atravesada por la fe, con un fuerte vínculo con la obra de Don Bosco y María Auxiliadora, valores que, según sus allegados, guiaron su camino y su compromiso con los demás.

El comunicado de la Parroquia San Juan Bosco.

Despedidas y mensajes de pesar

Diversas instituciones y espacios de la comunidad expresaron su pesar por la pérdida. Desde ámbitos religiosos destacaron su fe y acompañaron a su familia en este difícil momento, elevando oraciones por su descanso eterno.

En tanto, desde sectores políticos, educativos y sociales coincidieron en resaltar su compromiso, su cercanía y su permanente disposición a colaborar, organizar y acompañar.

La comunidad de Caleta Olivia despide así a un vecino que supo construir lazos, sostener convicciones y dejar una marca en cada espacio que habitó. Su nombre quedará ligado a la historia reciente de la ciudad y al recuerdo de quienes compartieron con él distintos momentos de la vida cotidiana.