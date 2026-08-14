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La Prefectura Naval Argentina realizó cuatro allanamientos en distintos domicilios de Caleta Olivia, en el marco de una investigación judicial por la desaparición de un hombre ocurrida en diciembre de 2025.

Como resultado de los procedimientos, fueron identificadas 10 personas y se secuestraron más de 40 gramos de clorhidrato de cocaína, 8,5 gramos de marihuana, cuatro teléfonos celulares, un chip, documentación de interés para la causa y dos balanzas digitales junto con elementos de corte.

1 de 2 | Durante los procedimientos, se secuestraron más de 40 gramos de clorhidrato de cocaína, 8,5 gramos de marihuana, cuatro teléfonos celulares, un chip y documentación de interés. 2 de 2 | Durante los procedimientos, se secuestraron más de 40 gramos de clorhidrato de cocaína, 8,5 gramos de marihuana, cuatro teléfonos celulares, un chip y documentación de interés.

Además, dos hombres quedaron detenidos luego de constatarse que sobre ellos pesaban pedidos de captura y detención vigentes en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP). Por disposición de los magistrados intervinientes, ambos fueron trasladados y alojados en dependencias de la Policía de Santa Cruz.

Las diligencias fueron ordenadas por el Juzgado de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia y ejecutadas por efectivos y medios de la Prefectura Caleta Olivia y de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Comodoro Rivadavia.

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