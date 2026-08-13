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Un importante procedimiento policial se llevó adelante en las últimas horas en Río Turbio, donde efectivos de la Policía de Santa Cruz secuestraron 23 armas de fuego en el marco de una investigación judicial. El operativo permitió incautar un variado conjunto de armamento, compuesto por escopetas, carabinas, rifles, fusiles, pistolas y revólveres, además de municiones y distintos elementos vinculados con las armas.

El procedimiento representa uno de los secuestros de armamento de mayor magnitud registrados recientemente en la localidad de la Cuenca Carbonífera. La intervención se desarrolló a partir de una investigación que requirió el trabajo coordinado entre distintas áreas de la fuerza provincial y derivó en un allanamiento en el que los investigadores lograron localizar y poner bajo resguardo judicial la totalidad de los elementos encontrados.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el operativo fue llevado adelante de manera conjunta por el Departamento Criminalística Río Turbio, dependiente de la Dirección General de Policía Científica, y la División Comisaría Yacimiento Río Turbio.

Las municiones que fueron encontradas dentro del lugar. FOTO: MINISTERIO DE SEGURIDAD

La tarea desplegada permitió documentar y secuestrar un total de 23 armas de fuego, cuyo origen, utilización y eventual vinculación con los hechos que se investigan deberán ser determinados ahora por la Justicia.

Uno de los aspectos que llamó la atención del procedimiento fue la diversidad del armamento encontrado. No se trató de un único tipo de arma, sino de un conjunto compuesto por diferentes modelos, calibres y características.

Según pudo saber este diario, entre las armas largas secuestradas se encuentran escopetas, carabinas, rifles y fusiles, incluyendo ejemplares correspondientes a calibres .22, .17, .270 y .308, además de escopetas calibre 12. El procedimiento también permitió encontrar armas cortas de diferentes calibres. Dentro de este grupo fueron identificadas pistolas y revólveres calibre .22, 9 milímetros, .44 Magnum, .45 ACP y .357 Magnum, entre otras.

Junto con las armas también fueron secuestradas municiones, cargadores, miras telescópicas, fundas y estuches, elementos que quedaron incorporados al procedimiento y serán sometidos a las diligencias que correspondan.

El material será analizado por los especialistas para establecer, entre otros aspectos, sus características técnicas y cualquier otro dato que pueda resultar de interés para el expediente judicial.

Las fundas de las armas incautadas. FOTO: MINISTERIO DE SEGURIDAD

El allanamiento fue resultado de una tarea investigativa que involucró a distintas dependencias de la Policía de Santa Cruz. Por un lado, participó el Departamento Criminalística Río Turbio, perteneciente a la Dirección General de Policía Científica, área encargada de las tareas vinculadas con el relevamiento y documentación de elementos de interés para las investigaciones.

A su vez, intervino personal de la División Comisaría Yacimiento Río Turbio, que participó del procedimiento desarrollado en la localidad.

Una vez finalizado el procedimiento, la totalidad de las armas, municiones y accesorios fueron puestos formalmente a disposición de la autoridad judicial interviniente, que deberá avanzar ahora con las medidas procesales correspondientes.