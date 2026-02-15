Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este sábado, La Opinión Austral dio a conocer que durante esa misma jornada se realizaron allanamientos en dependencias policiales y una vivienda particular de Puerto San Julián en el marco de la investigación por la desaparición de Mario “Pato” García. El hombre, de 50 años, fue visto por última vez el 8 de diciembre de 2025 en Caleta Olivia.

Con el correr de las horas trascendieron nuevos detalles sobre los procedimientos. Fuentes oficiales confirmaron a LOA que se concretaron operativos simultáneos encabezados por distintas unidades especializadas dependientes del Departamento de Investigaciones del Delito Organizado Zona Centro, que avanzaron en tres puntos del ejido urbano.

Mario “Pato” García está desaparecido desde diciembre de 2025.

Las medidas surgieron a partir de un exhorto librado por la sede judicial con asiento en Caleta Olivia, dentro de las líneas de trabajo que analiza la Justicia para esclarecer el caso. Los equipos actuaron en ambas instalaciones del Servicio Penitenciario y en una vivienda ubicada en calle Mitre al 1300 de la ciudad portuaria.

Durante los procedimientos se incautó una importante cantidad de teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento tipo pendrive. Ese material será sometido a peritajes técnicos con el objetivo de profundizar la pesquisa. Además, los efectivos secuestraron un envoltorio con marihuana, lo que dio lugar a actuaciones bajo el fuero federal.

Caso García: incautan dispositivos electrónicos en nuevos operativos judiciales.

El despliegue contó con la supervisión del secretario de Estado de Seguridad, el superintendente de Seguridad y el director general de Investigaciones.

El caso se remonta al 8 de diciembre de 2025, día en que García fue visto por última vez. Desde entonces no se pudo establecer su paradero y la ausencia de datos firmes mantiene en vilo a su entorno, que sigue cada novedad judicial con expectativa.

La causa por García incluyó un operativo en una casa de San Julián.

En las primeras etapas del expediente, testigos señalaron que lo vieron en el barrio 2 de Abril, donde habría abordado por sus propios medios una camioneta con rumbo a la zona céntrica. Ese movimiento constituye uno de los últimos registros incorporados a la causa.

