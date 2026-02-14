Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La búsqueda de Mario “Pato” García, el hombre de 50 años que desapareció el 8 de diciembre de 2025 en Caleta Olivia, abre ahora nuevas líneas fuera de la ciudad. De acuerdo a la información a la que accedió La Opinión Austral, se concretaron allanamientos en una alcaldía, en un módulo penitenciario y en distintos domicilios de Puerto San Julián, en el marco de una investigación que mantiene en vilo a la comunidad.

Los procedimientos no se limitan a viviendas particulares: también alcanzan dependencias policiales. Estas medidas se impulsaron luego de dos allanamientos realizados en inmuebles de la localidad de El Gorosito, ubicados sobre calle Juan Álvarez al 300. Según fuentes vinculadas al expediente, durante uno de esos operativos dos individuos intentaron retirarse al advertir la presencia de los uniformados, aunque finalmente fueron demorados para su identificación.

Las diligencias formaron parte de una estrategia más amplia que la comisión especial despliega en distintos puntos, con tareas de campo previas junto a un remisero y canes de búsqueda en un sector que integraba la rutina habitual de García antes de su ausencia. Cada movimiento apunta a reconstruir sus últimos pasos y a verificar datos incorporados en las últimas semanas.

El caso se remonta al 8 de diciembre de 2025, jornada en la que fue visto por última vez. Desde entonces no se logró establecer su paradero y la falta de rastros firmes aún genera una fuerte conmoción entre familiares y allegados, que siguen atentos cada avance judicial.

En las primeras etapas de la pesquisa, testigos indicaron que lo observaron en el barrio 2 de Abril, donde habría subido por sus propios medios a una camioneta con destino a la zona céntrica. Ese episodio constituye uno de los últimos registros concretos asentados en la causa. La comisión investigadora, integrada por personal de distintas localidades y bajo directivas del Juzgado de Instrucción de Caleta Olivia, analiza cada elemento que se suma al expediente. Desde la fuerza señalaron que se evalúan tanto los aportes recientes como la prueba reunida desde el inicio.

La Opinión Austral dialogó recientemente con Gisella Cruz, hermana de “Pato” García, quien dio a conocer que Mario “tiene retaso madurativo e hiperactividad” y que cuando era niño “sufría convulsiones”, por lo que tiene Certificado Único de Discapacidad (CUD) y sus estudios los cursó en la Escuela Especial N° 2 de Caleta Olivia. A su vez, se refirió a su pasado delictivo -una ocasión que agredió a una mujer del barrio Miramar en situación de robo- y lamentó que “no tuvo la contención necesaria“.

“Mi hermano siempre estaba para mí y mis hijas, jamás tuvimos un ‘no’ de respuesta por su parte, estaba predispuesto a ayudar“, contó Gisella y agregó que luego del fallecimiento de su madre, Mario se convirtió en su compañero: “Lo extrañamos siempre venía a casa, dos o tres veces al día, a mi me llamaba hasta cinco veces porque dependía mucho de mi ayuda en cosas relacionadas a la lectura y escritura”.

Finalmente, al pedido de “qué palabras le diría hoy a su hermano”, la mujer comentó con dolor: “Le diría que lo amo y que me perdone por no tener tanta paciencia. Y que gracias por ser el mejor tío para mis hijas, gracias por amarlas tanto”.

