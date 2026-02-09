Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes 10 de febrero se cumplen dos meses y dos días desde la última vez que vieron a Mario “Pato” García, un vecino de la localidad de Caleta Olivia de 50 años que desapareció sin dejar rastros, indicios, y causándole un profundo pesar a sus hermanos, Gisella Cruz, Darío y José García. La comunidad sigue día a día el caso, al igual que el diario La Opinión Austral.

El hombre, de tez morena, contextura delgada y cabello castaño oscuro, con una cicatriz quirúrgica en el abdomen y espalda, y otra cicatriz de quemadura en el brazo derecho, fue visto vistiendo una remera negra con tres rayas blancas, jean oscuro y zapatillas marrón. Tres testigos afirmaron verlo en el barrio 2 de Abril, subiendo a una camioneta por voluntad propia y caminando en dirección a la zona céntrica.

Mario César García, el hombre de 50 años que está desaparecido en Caleta Olivia.

El lunes 9, el personal de la comisión investigadora y del Gabinete Criminalístico llevó a cabo el primer allanamiento con relación a la desaparición de Mario García, conoció La Opinión Austral. Las tareas fueron ejecutadas por orden del Juzgado en las instalaciones de la remisería “2 de Abril”, que se encuentra situada en la avenida Eva Perón al 983. Las tareas iniciaron alrededor de las 15 y se extendieron por varias horas.

En este sentido, el superintendente del área de Investigación, el comisario mayor Daniel Carillo habló con la La Opinión Austral e hizo un llamado a la comunidad para que se comunique y aporte información que pueda ser útil para la investigación. “La sociedad debería comunicarse, es esencial, y que todos sabemos que siempre alguien puede aportar algo que es muy interesante”, dijo. Hay una recompensa de hasta 5 millones de pesos para quien brinde información.

Comisario Poblete, a cargo de la comisión. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Por otro lado, el comisario Luis Poblete, destacó que la comisión está trabajando con la Justicia para obtener todos los elementos necesarios para la investigación. “Nosotros estamos trabajando todos los datos que se nos suministran, también debemos observar algunos elementos que ya están dentro del expediente”, explicó.

También hizo un llamado a la comunidad para que se acerque y colabore con la investigación. “Cualquier persona que quiera colaborar o desee colaborar tenga la confianza en hacerlo“, dijo. Y mencionó: “Esta comisión investigadora tiene un nombre, apellido, un registro, ya está dentro de lo que es el expediente, donde cada persona que participa tiene la responsabilidad administrativa y legal”.

Personal de Criminalística en el allanamiento. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

El cráneo tiene una bala

El lunes anterior, Gisella se presentó nuevamente en las instalaciones de la sede judicial para entrevistarse nuevamente con el magistrado a cargo de la causa, quien sale de licencia en pocos días. En ese sentido, la mujer le comentó a La Opinión Austral que “la causa de mi hermano sigue siendo desaparición y la de los restos humanos homicidio, tenemos que esperar los resultados de ADN, siguen trabajando en la desaparición y no pude acceder a detalles de la otra causa”.

Además, con relación a que el cráneo hallado en el descampado tenía un impacto de bala calibre 22, Gisella pudo confirmar la veracidad del hecho y añadió que: “Aunque si bien hay indicios de que pueda ser mi hermano, no hay certezas de que sea así”, por lo cual es primordial aguardar los resultados de la pericia que se está realizando en la capital provincial de Santa Cruz.

Mario “Pato” García está desaparecido desde diciembre de 2025.

La investigación

Después de tantas idas al Juzgado de Instrucción Penal de la localidad y cartas abiertas que apuntaron al Estado de “falta de interés” en la búsqueda de Mario García, la semana pasada, antes de cumplirse los dos meses de la desaparición, las autoridades “retomaron” las tareas con relación al caso y sucedieron una serie de situaciones que trajeron esperanza a los allegados del hombre de 50 años.

La semana anterior, José fue sometido a un hisopado para extraer su ADN -mismo de Mario- y cotejar la muestra con el obtenido a través del cráneo que fue hallado el 21 de enero en el descampado situado entre los barrios 13 de Diciembre y Bicentenario. Se trata del caso que conmocionó a la comunidad luego de que una runner se topara con una mano y, luego, la Policía encontrara una segunda mano, dos pies y el cráneo.

Rastrillajes en el descampado. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

La misma Gisella había comentado a LU12 AM680 que debían esperar de 40 a 45 días para conocer el resultado de la pericia, algo que molestó a la familia porque es “mucho tiempo para saber si es o no es”. Asimismo, en esa ocasión informó que se había armado una comisión investigadora con “los mejores” de Caleta Olivia, Puerto Deseado y Río Gallegos que iban a trabajar en el caso de su hermano.

El pasado jueves, los uniformados realizaron una inspección ocular en un departamento del barrio 2 de Abril, perteneciente a Mario. Luego de esa tarea, La Opinión Austral conoció que los investigadores habían pedido la orden del juez Marcos Pérez Soruco -a cargo de la causa- para proceder con nuevas medidas. “La comisión es la que más trabajó en tan solo unos días, hicieron mucho”.