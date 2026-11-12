Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Juzgado de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia, a cargo del juez Marcos Pérez Soruco, difundió este jueves un comunicado sobre el avance de la investigación por el ataque a balazos contra las instalaciones de FM El Caletense, ocurrido durante la madrugada del martes 10 de noviembre.

El hecho se registró en el edificio ubicado en Lavalle 1801, esquina Juan José Paso. Según detalló el Poder Judicial, el aviso a los servicios de emergencia se recibió a las 7:45, tras lo cual se dispuso la presencia de personal policial y el resguardo del lugar.

El miércoles 11 de noviembre, el Juzgado solicitó que las actuaciones policiales fueran remitidas a la sede judicial antes del vencimiento del plazo legal, para continuar con la investigación.

Entre las primeras medidas intervino el Gabinete Criminalístico, que realizó el relevamiento de 15 vainas servidas calibre 9 milímetros y constató 16 impactos de proyectil en la fachada, las vidrieras y los tabiques interiores del edificio.

Además, el material balístico fue secuestrado para realizar las pericias correspondientes.

Los balazos causaron daños en el interior del estudio de radio.

Solicitaron un informe sobre un posible vehículo involucrado

En el marco de las medidas investigativas, el Juzgado ordenó relevar y secuestrar los registros de las cámaras de seguridad del medio de comunicación y de domicilios colindantes.

También dispuso recibir declaraciones testimoniales a trabajadores de FM El Caletense y vecinos de la zona. A su vez, solicitó a la División de Investigaciones (DDI) un informe sobre un posible vehículo involucrado en el ataque.

El conductor circuló en contramano. El momento quedó registrado por las cámaras de seguridad. FOTO: CAPTURA VIDEO EL CALETENSE

La causa continúa bajo secreto de sumario parcial

Respecto del estado de la investigación, el comunicado señala que se encuentra en plena etapa de instrucción y que se trabaja sobre la hipótesis de un posible acto de intimidación vinculado al ejercicio de la actividad periodística.

No obstante, el Juzgado aclaró que no se descartan otras líneas investigativas. Asimismo, informó que la causa continúa bajo secreto de sumario parcial, con el objetivo de preservar el éxito de las medidas ordenadas.

Finalmente, desde el Poder Judicial solicitaron la colaboración de la comunidad y pidieron que cualquier persona que cuente con información de interés para la investigación la aporte ante la sede judicial.