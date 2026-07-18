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Bomberos de la División Cuartel 16° de Caleta Olivia rescataron durante la madrugada de este viernes a un gato gris atigrado que había quedado atrapado en el patio de una vivienda ubicada en la intersección de las calles José Fuchs y Estrada.

El operativo comenzó a las 00:18 con el despliegue del móvil de ataque M-994. Para llegar hasta el felino, el personal utilizó linternas y una escalera telescópica para superar la medianera.

Tras la maniobra, los efectivos lograron poner a salvo a “Torh”, que fue entregado de inmediato a su familia en buen estado. La dotación regresó al cuartel a las 00:52, sin registrarse novedades.

La intervención demandó poco más de media hora y finalizó sin inconvenientes. Foto: Policía de Santa Cruz.

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