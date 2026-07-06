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Hace una semana, una perrita, que había sido quemada y que estaba por ser enterrada viva, pudo ser rescatada por una vecina de Río Gallegos.

El hecho tomó estado público a través de los grupos mascoteros en la red social Facebook, y la crueldad de las acciones contra el animal indignó a los vecinos.

“Vida”, como fue bautizada por su historia de supervivencia, presenta tiene varias fracturas, tiene el fémur de la pata trasera izquierda quebrado en dos partes, además de lesiones en una de sus patas delanteras.

Carolina, la vecina que se acercó al vaciadero tras recibir una llamada anónima en la que le decían que habían tirado una perra viva al pozo de animales muertos, manifestó a La Opinión Austral: “La encontré quemada e inmovilizada. La llevé al veterinario y el informe médico dice que tiene múltiples fracturas“.

En tratamiento

Sobre el estado de salud actual de la perra de 12 años, precisó que “está en tratamiento para estabilizarla orgánicamente, ya que tiene anemia. Después hay ver qué solución se buscará para tratar el tema de los huesos quebrados, sería imposible intervenirla quirúrgicamente en este momento”.

En cuanto al estado de ánimo de “Vida”, Carolina señaló que si bien no se levanta “está animada, puede comer sola. Se le están incorporando vitaminas, analgésicos, y alimento de calidad”.

Además, recibió un baño especial para mantener la higiene ya que “tenía el pelo quemado en todo el cuerpo, incluso tiene un clavo de metal expuesto en una mano, era peligroso, por las infecciones, mantenerla en ese estado de abandono físico”.

Mediante una radiografía, descubrieron que la perra tenía una pieza metálica producto de una antigua fractura.

“Es una pieza de metal que ya tenía producto de una lesión antigua. Pude averiguar que la gente del basural la hizo operar hace un año por un choque que recibió, ella no tiene familia, siempre dependió de la solidaridad de las personas“, agregó.

Todos por “Vida”

Tanto en la cobertura de gastos veterinarios como en su alimentación, Carolina destacó la cooperación de la comunidad. “Hubo mucha colaboración de la población a través de una colecta para gastos veterinarios. Y donaciones de frazadas, toallas y ropita, al estar sin pelo en este momento, necesito mantenerla con calor corporal”, explicó.

En cuanto al pronóstico que ha brindado el veterinario, indicó que “el pronóstico de recuperar la movilidad es reservado, todo va a depender de las futuras operaciones que hayan que hacerle”.

Por último, la proteccionista indicó que quienes deseen continuar colaborando tanto con “Vida” como con otras mascotas “en estado crítico que estamos asistiendo a través de la Fundación Narices Frías pueden hacerlo al alias wendy.bianka.fido a nombre de Cristina Musso”.