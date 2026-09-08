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En la tarde del lunes 7 de septiembre, en un contexto de profunda conmoción en Caleta Olivia por el hallazgo de una bebita de más de 37 semanas de gestación, una nueva situación generó alarma y rechazo en la sociedad.

En la intersección de las avenidas Independencia y Tierra del Fuego, transeúntes se toparon con una bolsa que contenía lo que a primera vista parecía ser un esqueleto humano. En principio se desató temor y se empezó a suponer que se trataba de un nuevo hecho delictivo.

La escena, descrita por testigos como “digna de una película de terror“, movilizó a vecinos y efectivos policiales, hasta que se determinó que se trataba de una broma de muy mal gusto protagonizada por adolescentes del barrio.

Todo indica que los jóvenes habrían utilizado elementos relacionados con una tarea escolar de biología con la intención de observar la reacción de quienes encontraran la bolsa, sin medir las consecuencias de su acción en un día especialmente sensible para toda la localidad.

Cabe destacar que horas antes se había encontrado el cuerpo sin vida de una beba en un canasto de residuos de una vivienda ubicada en la calle Misionero Beauvoir, entre pasaje Mara y calle Fratzscher del barrio Güemes.