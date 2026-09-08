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¿Fue producto de un aborto? ¿Nació con o sin vida? ¿La mataron y tiraron a la basura? son los interrogantes que mantiene en vilo a la comunidad de Caleta Olivia tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una beba en un canasto de residuos domiciliario. La Justicia y la Policía se encuentra trabajando en conjunto para brindarle respuestas a la sociedad que, desde ayer, se encuentra en una profunda conmoción.

El lunes 7 de septiembre a las 10:15, una vecina que iba caminando por la calle Misionero Beauvoir, entre pasaje Mara y calle Fratzscher del barrio Güemes, alertó a la fuerza de seguridad tras encontrar un feto en el interior de una bolsa de nylon. La bolsa estaba en el suelo, rota y había un perro al lado.

Inmediatamente en el lugar se hizo presente personal de la Comisaría Segunda en conjunto con efectivos de Criminalística, la médica policial Persani y la médica forense Ojeda. Hubo un fuerte operativo de la Policía de Santa Cruz en el sitio, se bloquearon calles para evitar a los curiosos y se montó una carpa para preservar los restos de la beba.

Tapa del 8 de septiembre.

En principio, se creyó que se trataba de un gato muerto, hasta que se conoció que se trata de una beba de alrededor de 37 a 40 semanas de gestación (casi a término), de acuerdo a lo que informaron fuentes de la Policía a La Opinión Austral. Asimismo, se supo que un perro que pasaba por la zona terminó sacando la bolsa del canasto de residuos y se estaba comiendo los restos. “Sacó la bolsa y la rompió, al parecer se la estaba comiendo“, indicaron.

Luego, las autoridades confirmaron que la médica policial examinó el cuerpo y determinó que “impresiona desgarro por fauna animal (presumiblemente)”, además de dar a conocer que se trata de una “recién nacida, blanda, inmediata, sexo femenino, entre 34 y 40 semanas en término“.

Los efectivos cerraron las calles aledañas al lugar del hallazgo. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

La investigación

El caso quedó a cargo del juez Marcos Pérez Soruco del Juzgado de Instrucción Penal N° 1, quien ordenó el traslado del cuerpo al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” para su preservación y la realización de la autopsia. El estudio estará a cargo del cuerpo médico forense del Poder Judicial y permitirá establecer las causas y circunstancias del hecho.

La División de Investigaciones tomó intervención para buscar cámaras de seguridad en las cercanías y hablar con los vecinos que hayan visto algo sospechoso. Se conoce que en una vivienda cercana hay una cámara que podría haber registrado algo de interés. “Están en eso, pero no hay mucho, hay que esperar el resultado de la autopsia“, indicó una fuente a La Opinión Austral.

La carpa montada por personal de la Policía de Santa Cruz. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Asimismo, los investigadores están al pendiente de lo que ocurra en las guardias de las salitas, hospitales y clínicas de la localidad de Caleta Olivia, ante la eventual llegada de una mujer con signos compatibles con un parto reciente o un aborto. Sin embargo, la DDI dio a conocer que hasta el momento no han tenido novedades.