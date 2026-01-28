Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un anciano de 66 años fue brutalmente agredido por un hombre que conducía una camioneta Duster en plena vía pública en Caleta. El hecho ocurrió cuando el anciano y su pareja paseaban por la zona. El agresor se bajó de la camioneta y golpeó al hombre sin mediar palabra, por lo que lo dejó inconsciente en el suelo. La pareja del anciano, Marta, relató en una entrevista los detalles del hecho.

La agresión ocurrió en la tarde del martes 27 de enero, cuando el jubilado Hugo Lamas y su pareja paseaban por la zona de la panadería “La Abuela” del barrio General Paz. Según Marta, el agresor se frenó adelante de ellos y se bajó del vehículo. Sin mediar palabra, el hombre se acercó al anciano y lo golpeó con fuerza a “matarlo”, y lo dejó tendido en el suelo e inconsciente.

“Él se frenó adelante primero y nosotros íbamos atrás. O sea, él se cruzó adelante y frena de golpe. Y bueno, nosotros tuvimos que frenar porque estaba la camioneta delante nuestro y ahí veo yo que baja de la camioneta y se fue a la camioneta nuestra a agredirlo”, relató Marta en una entrevista brindada a El Caletense.

El agresor golpeó al anciano en la cabeza y lo dejó inconsciente en el suelo. La mujer comentó que, en medio de la desesperación, intentó ayudar a su pareja, pero el agresor también la amenazó a ella. “A mí me dijo, a vos te voy a matar también“, dijo la señora, que también es jubilada.

Si bien el adulto mayor fue trasladado al Hospital Zonal, permaneció inconsciente durante varias horas. Según Marta, el hombre tiene 66 años y es jubilado, al igual que ella. “Es un hombre grande, jubilado, los dos somos jubilados. ¿Por qué agredís así? ¿Por qué le va a pegar a esa persona mayor?”, se preguntó con la voz entrecortada.

La pareja del anciano pidió justicia y solicitó que el agresor se acerque a declarar a la justicia. “Que se acerque a declarar a la justicia, que se acerque a la primera. Y después, bueno, testigos que pueden aportar datos”, dijo.

Además, los familiares de Hugo Lamas están solicitando a la comunidad caletense que ayuden con información y datos sobre el agresor de la camioneta Duster. “Queremos saber quién es el responsable de este hecho brutal y que se haga justicia”, dijeron los familiares a La Opinión Austral.

La comunidad de Caleta Olivia se siente preocupada por la creciente violencia en la zona. Cada semana, parece que se produce un hecho más violento que el anterior, y la gente está empezando a perder la confianza en la seguridad. “Es muy preocupante lo que está pasando en nuestra ciudad. No podemos permitir que la violencia se apodere de nuestras calles“, dijeron.

La policía está investigando el hecho y busca identificar al agresor. Se cree que el hombre iba acompañado por una mujer y posiblemente un niño. La pareja del anciano pidió a la gente que pueda aportar datos que se acerquen a la Comisaría Primera para ayudar a identificar al agresor.

El anciano se encuentra estable y ha recuperado la conciencia, pero todavía está siendo atendido en el hospital. Su pareja y familiares piden justicia y esperan que el agresor sea identificado y castigado por el hecho. La comunidad está unida en su pedido de justicia y seguridad. “Queremos vivir en una ciudad segura, donde podamos salir a la calle sin temor a ser agredidos“, dijeron vecinos a este medio.