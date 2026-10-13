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Personal de Bomberos intervino durante la madrugada de este martes en un incendio que afectó una construcción del barrio Alto Bicentenario, en Caleta Olivia.

El procedimiento concluyó sin personas heridas ni lesionadas, mientras que las circunstancias que originaron el fuego permanecen bajo investigación.

El hecho ocurrió en la intersección de la calle Tamara Castro y una arteria sin nombre, donde acudió la División Cuartel 5° con los móviles M-819 y M-996 tras recibir una alerta de emergencia.

Cómo fue el operativo

El despliegue comenzó a las 00:40 y se prolongó hasta las 2:27, con cinco bomberos abocados a las tareas de extinción. Para controlar las llamas, utilizaron una línea de ataque y trabajaron hasta sofocar por completo el fuego.

Una vez extinguido el foco, realizaron tareas de remoción y enfriamiento de la estructura con el objetivo de evitar una posible reactivación.

Investigan las causas del incendio

En el lugar también participaron efectivos de la División Comisaría 5ª, la División Investigación Pericial Zona Norte y personal de Criminalística.

Los equipos trabajaron en el resguardo preventivo de la escena y en las actuaciones correspondientes para determinar cómo se inició el siniestro.

Después de finalizar las tareas y acondicionar el equipamiento utilizado, la dotación regresó a la base. El procedimiento terminó sin que se reportaran personas afectadas.

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