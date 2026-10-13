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La investigación por el incendio fatal ocurrido el domingo pasado en la localidad de Las Heras tomó un giro inesperado tras la confirmación obtenida por La Opinión Austral. Fuentes consultadas dieron a conocer que los resultados de las pericias realizadas por Bomberos en la vivienda que compartían Martina Ríos y Enzo Acosta confirmaron la peor noticia: El incendio fue intencional.

Con este nuevo avance que se conoció minutos después de las 11:00 de la mañana de este martes 13 de octubre, la carátula cambió a homicidio calificado, según confirmó una fuente judicial consultada por este medio. La causa se encuentra a cargo del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N° 1 de la ciudad de la zona norte de Santa Cruz.

Cabe destacar que el siniestro se produjo alrededor de las 15 en un departamento ubicado en la parte posterior de una propiedad sobre la calle Alem al 558, entre Malvinas y Primero de Mayo. La emergencia movilizó a efectivos policiales, bomberos, personal sanitario y especialistas en criminalística.

Tras el llamado 911, los equipos de emergencia encontraron dificultades para acceder a la planta alta debido al fuego y al deterioro de una escalera de madera. Ante la imposibilidad de avanzar por ese sector, los bomberos ingresaron por el techo y cortaron un candado colocado en una ventana.

Una vez dentro, encontraron a Martina Ríos sin vida. El comisario Ángel Sánchez señaló que algunos efectivos quedaron profundamente afectados por las dificultades para llegar hasta ella: “Hay efectivos muy afectados porque no podían subir y escuchaban a la chica con vida, sus gritos. Era imposible subir por la escasa visibilidad y el fuego en la escalera”.