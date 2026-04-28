Un fuerte operativo policial se desarrolló este martes en la intersección de las calles Lago Buenos Aires y Juan Manuel de Rosas, en el barrio Parque de Caleta Olivia, tras una serie de ataques a tiros ocurridos durante el fin de semana.

De acuerdo a la información recabada, los hechos se registraron entre las 2 y las 3 de la madrugada. El domingo, dos motocicletas con ocupantes efectuaron siete disparos contra un automóvil estacionado en la vía pública, mientras que el lunes se registraron otros cuatro disparos, sumando un total de once detonaciones en dos días.

El vehículo atacado es un Fiat Duna fuera de circulación, ubicado a pocos metros de la cancha de Talleres y la plaza Malvinas, espacios frecuentados por familias de distintos sectores de la ciudad.

Reunión vecinal y aporte de pruebas

El barrio Parque, reconocido por su tranquilidad, se vio alterado por estos hechos. En este contexto, vecinos que forman parte de la comisión directiva de la unión vecinal participaron de una reunión con autoridades policiales para expresar su preocupación.

Asimismo, fueron los propios residentes quienes, al transitar por la zona, recolectaron vainas servidas y las presentaron en la Comisaría Cuarta como aporte a la investigación.

Durante el encuentro, solicitaron mayor presencia policial, medida que fue aceptada por las autoridades en conjunto con la Dirección Regional Norte de la Policía de Santa Cruz.

Peritajes, cámaras y avance de la investigación

En el lugar trabaja personal de la División de Investigaciones (DDI), efectivos de la Comisaría Cuarta y la División Criminalística, quienes llevan adelante peritajes y distintas diligencias para esclarecer los ataques.

Entre las tareas, se analiza material de cámaras de seguridad de viviendas particulares con el objetivo de identificar a los autores y reconstruir la secuencia de los hechos.

En horas de la mañana, la familia que reside en la vivienda vinculada al caso —la cual es alquilada, mientras su propietario se encuentra actualmente en Buenos Aires— se presentó a realizar su descargo ante las autoridades.

Preocupación vecinal

En diálogo con La Opinión Austral, el comisario de la Seccional Cuarta, Omar Paez, indicó: “Estamos llevando diligencias complementarias en relación a los hechos del fin de semana. También, declaración a los vecinos y los ocupantes de la vivienda que fue el blanco de los ataques”.

Asimismo, remarcó: “Los vecinos están preocupados. Se va a reforzar la zona”, en línea con lo acordado junto al comisario mayor José Britos, de la Dirección Regional Norte, tras un encuentro realizado en las últimas horas.

Participan personal de la DDI y Comisaria Cuarta. FOTO: TAMARA MORENO / LOA.

Hipótesis y actuación judicial

Según las primeras líneas investigativas, los ataques estarían relacionados con un conflicto por presuntas deudas y rivalidad entre bandas. A pesar de la gravedad de los hechos, no se registraron personas heridas.

La causa quedó bajo intervención del Juzgado de Instrucción N°2, que dispuso las diligencias correspondientes para avanzar en la investigación.

El operativo continúa en la zona con presencia reforzada de efectivos, mientras se intensifican las tareas para esclarecer lo ocurrido y llevar tranquilidad a los vecinos del barrio Parque.