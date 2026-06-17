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Caleta Olivia se convirtió en una verdadera fiesta albiceleste después del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026. Tras el triunfo ante Argelia por 3-0, una multitud salió a celebrar por las calles de la ciudad con banderas, bombos, bocinas y mucha emoción.

Una larga caravana de autos comenzó a recorrer distintos puntos de Caleta Olivia hasta llegar al histórico lugar de encuentro en el centro de la ciudad, junto al monumento al Gorosito, donde familias enteras se reunieron para festejar el comienzo de un nuevo sueño mundialista.

Niños, adultos y grupos de amigos coparon las calles con camisetas argentinas y accesorios albicelestes. El nombre de Lionel Messi fue el más repetido durante la noche, luego de que el capitán marcara los tres goles del triunfo.

“Re felices por los tres goles de Messi. Apenas ganamos nos vinimos para acá”, contaron Numi y Agustina al móvil de La Opinión Austral mientras celebraban en el punto de encuentro.

Numi y Agustina, felices por el triunfo argentino

La emoción también llegó desde el puerto. Jorge estaba trabajando cuando vio el partido y, apenas terminó, se dirigió al centro para sumarse a los festejos.

“Muy buen partido, parece que el viejito funcionó. Estoy muy contento por la victoria. Messi jugó y Argelia no estuvo a la altura, pero es el primer partido y espero que sigamos así”, expresó.

Jorge celebró la victoria después de ver el partido mientras trabajaba en el puerto.

La ilusión por repetir la historia de Qatar 2022 estuvo presente entre los hinchas. Un grupo de adolescentes llegó cantando y abrazándose para compartir el festejo.

“Ya nos ilusionamos de vuelta, lo vimos en casa con todos los pibes”, contaron mientras se acercaban al lugar de concentración.

Otro vecino resumió el sentimiento de muchos argentinos: “Estoy feliz. La previa con la familia, gracias Messi. Así empecé en Qatar 2022 y voy a morir así”.

Las cábalas también fueron protagonistas

Como en cada Mundial, las tradiciones también tuvieron su lugar. Una madre junto a su hija Agus y su perrito llegaron con brillos y detalles celestes y blancos en sus rostros.

“Es nuestra cábala”, contaron, manteniendo una costumbre familiar para acompañar a la Selección argentina durante el torneo.

Con la victoria y la magia de Messi como impulso, Caleta Olivia volvió a demostrar que la pasión por la Albiceleste se vive en cada rincón del país.