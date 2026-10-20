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Un incendio vehicular se registró este lunes por la tarde-noche en el barrio Patagonia de Caleta Olivia. Bomberos de la División Cuartel 5° (M-819) acudieron al sector del puerto tras recibir una alerta por una camioneta envuelta en llamas.

Al llegar, los efectivos desplegaron una línea devanadera para sofocar el fuego, que se concentraba en el vano motor de una Ford F-100. Según se determinó, el foco ígneo se habría originado por una fuga de combustible sobre el múltiple de escape.

Además, el personal entrevistó al conductor para verificar las circunstancias del hecho y brindarle recomendaciones preventivas de seguridad.

El operativo se desarrolló entre las 19:10 y las 19:50. Tras extinguir las llamas y asegurar el vehículo, la dotación regresó a la base sin novedades.

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