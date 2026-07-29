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Un principio de incendio registrado en una vivienda de Caleta Olivia generó la intervención de personal de la División Cuartel 5° de Bomberos durante la noche del martes. El hecho ocurrió en un inmueble ubicado sobre calle Fratzcher, en el barrio 3 de Febrero, y demandó un operativo preventivo para evitar que las llamas se propagaran a otros sectores de la propiedad.

La emergencia fue atendida por una dotación que se desplazó en la unidad M-819. El procedimiento se extendió desde las 21:50 hasta las 23:20 horas, período durante el cual se realizaron tareas de control, inspección y prevención.

El fuego había sido sofocado

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el foco ígneo inicial había sido extinguido por el propietario de la vivienda con la colaboración de personal policial que se encontraba en la zona.

Sin embargo, ante la posibilidad de que permanecieran puntos calientes o brasas activas capaces de reactivar el incendio, los bomberos desplegaron una línea devanadera y avanzaron con tareas de enfriamiento y extinción de remanentes incandescentes.

Estas acciones permitieron asegurar completamente el sector afectado y descartar riesgos de una nueva combustión.

Irregularidades

Durante la inspección realizada una vez controlada la situación, el personal especializado detectó anomalías en el tendido eléctrico de la vivienda.

Frente a este escenario, se solicitó la presencia de operarios de Servicios Públicos para efectuar el corte preventivo del suministro eléctrico, una medida adoptada con el objetivo de evitar nuevos incidentes mientras se verificaban las condiciones de seguridad de la instalación.

La intervención de la empresa prestataria resultó fundamental para garantizar que no existieran riesgos asociados a posibles cortocircuitos o sobrecargas posteriores.

Tras las actuaciones correspondientes y la evaluación de las condiciones en el lugar, se estableció que el siniestro tuvo un origen accidental.

De acuerdo con las conclusiones obtenidas durante la inspección, el principio de incendio se produjo a raíz de una sobrecarga en una red eléctrica que presentaba deficiencias en su estado de conservación.

Las autoridades descartaron la existencia de indicios de intencionalidad y confirmaron que se trató de una contingencia vinculada al funcionamiento de la instalación eléctrica domiciliaria.

No hubo personas lesionadas

Como resultado del incidente, no se registraron personas lesionadas ni fue necesario realizar evacuaciones.

Gracias a la rápida actuación del propietario, el apoyo del personal policial y la posterior intervención de los bomberos, la situación fue controlada sin mayores consecuencias y quedó completamente normalizada una vez finalizadas las tareas de seguridad y verificación.