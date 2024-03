Claudio Vidal y Pablo Carrizo estimaron que el buque Liliana estará listo a mediados de marzo para dar alimento a comedores El gobernador de Santa Cruz y el intendente de Caleta Olivia, controlaron los avances del buque “Liliana” en Caleta Paula. Vidal subrayó que hay que llevar el recurso de la pesca "al plato de nuestros jóvenes" y destacó la necesidad que la planta pesquera Barillari esté en actividad.

Claudio Vidal acompañado de Pablo Carrizo visitaron el Puerto Caleta Paula para controlar el avance de los trabajos en el barco. Al concluir el recorrido dialogaron sobre los avances en la reparación de la embarcación para ponerla en producción cuanto antes, estimando como fecha el 15 de marzo.

Consultado por la finalidad de la pesca de este navío, Vidal enfatizó que, “hay que llevar este recurso al plato de nuestros jóvenes”. Asimismo agregó que “por no valorar nuestra mano de obra muchas veces se han perdido oportunidades en esta provincia”, expresó Vidal, subrayando la importancia de priorizar el desarrollo local. “Es un momento económico muy delicado, con casi un 50% de pobreza en la provincia”, agregó, resaltando la necesidad de aprovechar los recursos disponibles para generar empleo y apoyar a la comunidad.

Por su parte, el intendente Pablo Carrizo destacó la relevancia del astillero para la región, señalando que: “Esto no va a ser la solución definitiva, pero si va a ser el puntapié para empezar a trabajar en un tema muy difícil como es tener una mirada en producción, en trabajo. Esta es una cuestión muy importante.”

Respecto a la planta pesquera Barilari el gobernador comunicó que “hay un tema legal a resolver, estamos en diálogo con distintos interesados” remarcando que lo mejor es que la planta esté activa “generando movimiento económico.”

Vidal, quien realizó su segunda visita al astillero desde que asumió su cargo, reafirmó su compromiso con el desarrollo regional: “este es un gobierno que realmente trabaja incansablemente.” Estamos convencidos de que la salida de nuestra provincia es a través de la educación, fortaleciendo la cultura del trabajo y fortaleciéndonos preservando el valor agregado”.

Sobre el comienzo del ciclo lectivo, el gobernador destacó el esfuerzo conjunto realizado para mejorar las condiciones de las escuelas. “Más allá de simples palabras, se han emprendido acciones concretas: desde la reparación de calderas hasta la mejora de sistemas eléctricos,” expresó.

Respecto a los detractores que lo han criticado por pintar las escuelas los fines de semana, expresó que “si me critican porque voy a hacer, que me sigan criticando, porque me van a ver trabajando”, afirmó Vidal, subrayando su determinación de seguir adelante con las iniciativas destinadas a mejorar las instituciones educativas de la provincia.