Desde el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz le confirmaron al diario La Opinión Austral la nueva fecha para el inicio del juicio por la muerte de la jubilada Julia Casas de Cruz, el pasado 24 de junio del año 2023, en la localidad de Caleta Olivia. La mujer iba cruzando la avenida Eva Perón cuando fue embestida por Daniel Isaac Robles (42), un patovica que, en ese momento, tenía 2,35 de alcohol en sangre.

La muerte de Casas causó una fuerte conmoción en la comunidad y lo que está sucediendo con el juicio provoca el enojo de la sociedad. En principio, la primera audiencia iba a realizarse en el mes de mayo, sin embargo fue suspendido debido a que “había un juicio en ese momento de mayor relevancia”, según explicó Claudio Cruz a este medio, el martes 9 de septiembre, en la Cámara Criminal.

Robles, el patovica que atropelló y mató a Julia Casas.

Asimismo, destacó que en ese momento le dieron la nueva fecha, el martes anterior a partir de las 9 de la mañana. Sin embargo, al llegar a tribunales de la localidad caletense, la familia recibió la noticia de que el juicio iba a ser suspendido nuevamente, dado a que “no pudieron notificar a Robles“. La Opinión Austral conoció que la nueva fecha será el lunes 15 del corriente mes a las 9 horas.

Por otro lado, Cruz lamentó que lo que viene ocurriendo son “golpes muy duros para la familia” y manifestó su preocupación por la calificación del delito, señalando que “lo quieren pasar como un homicidio culposo“, cuando para ellos se trata de “un homicidio culposo agravado porque tiene alcoholemia positiva y exceso de velocidad”.

Claudio Cruz, hijo de la víctima, habló con La Opinión Austral. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Finalmente, Cruz sostuvo que la familia solicita que sea una “pena de cumplimiento efectivo para Robles”, ya que tuvo varias oportunidades de evitar manejar ese día. “Entré las oportunidades que tuvo, pudo elegir no manejar, no lo hizo, convirtió el auto en un arma y mató a mi madre“, cerró en diálogo con este medio.