El juicio por la muerte de Julia Casas de Cruz, de 77 años, quien fue embestida por Daniel Isaac Robles (42) el pasado 24 de junio del año 2023, en la avenida Eva Perón de la localidad de Caleta Olivia, fue suspendido por segunda vez en el año. La suspensión, según informaron de la Cámara Criminal a la familia de la víctima, se debió a que no se pudo notificar al imputado.

Casas, una mujer querida y reconocida en la ciudad, fue violentamente atropellada por Robles que, en ese entonces, era patovica de un boliche. El hombre tenía 2,35 de alcohol en sangre en el momento del accidente y estuvo detenido en la Comisaría Segunda a disposición del juez Marcos Pérez Soruco del Juzgado de Instrucción Penal N° 1. Luego de ser indagado, el magistrado tomó la determinación de liberarlo.

Julia Casas tenía 77 años cuando fue atropellada.

Según relató Claudio Cruz, hijo de la víctima, en una entrevista con La Opinión Austral, la suspensión del juicio representa un nuevo golpe para la familia. “Este 9 de septiembre iba a ser el juicio y se suspendió porque no pudieron notificar a Robles. En mayo era la primera fecha del juicio y se suspendió porque había un juicio en ese momento de mayor relevancia y ahora se suspende porque no lo pudieron notificar”, explicó.

Asimismo, Cruz expresó su preocupación por la calificación del delito, señalando que “lo quieren pasar como un homicidio culposo“, cuando para la familia de la víctima es “un homicidio culposo agravado porque tiene alcoholemia positiva, exceso de velocidad, y otras cuestiones que dan con la calificación. Cruz sostuvo que la familia solicita “que sea una pena de cumplimiento efectivo” para Robles.

Cámara Criminal de la localidad de Caleta Olivia. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Es necesario que el lector recuerde que el trágico incidente ocurrió cuando Julia Casas salía del cajero automático ubicado afuera del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” y se disponía a cruzar la avenida Eva Perón. En ese momento, y en horas de la mañana, el patovica Daniel Isaac Robles conducía un Volkswagen Gol de color gris oscuro bajo los efectos de bebidas alcohólicas y terminó por embestir a la mujer.

Por otro lado, Cruz también destacó que Robles tuvo varias oportunidades de evitar manejar ese día. “En el transcurso del 23 al 24, estuvo en un asado, fue al boliche a trabajar, después salió de ahí, se fue a otro lado que no sabemos dónde, y después a las 8 de la mañana volvía. Y ahí fue cuando atropelló a mi mamá. Entré oportunidades, pudo elegir no manejar, no lo hizo, convirtió el auto en un arma y mató a mi madre”, lamentó.

Robles, el patovica que atropelló a Julia Casas.

Finalmente, la familia, que no cuenta con representación legal en este momento, esperaba reunirse con la secretaria de la Cámara Criminal y el fiscal Carlos Rearte, a cargo del caso, para definir los próximos pasos a seguir y conocer la nueva fecha del juicio por la muerte de Julia Casas de Cruz. Tanto Cruz, como sus hermanos y los familiares de la víctima, esperan que el juicio se lleve a cabo antes de finalizar el año 2025.