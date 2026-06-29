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Después de una espera que pareció interminable para familiares, amigos y toda una comunidad que nunca dejó de reclamar respuestas, este martes 30 de junio de 2026 comenzará en Caleta Olivia el juicio oral por la muerte de Jonathan Maximiliano Carabajal, el joven de 23 años conocido cariñosamente como “Huesito“, quien perdió la vida tras ser atropellado durante la madrugada del 15 de mayo de 2022 en la zona de chacras de la ciudad.

Tal como lo adelantó La Opinión Austral, la audiencia está prevista para las 9 de la mañana y se desarrollará en la Cámara Civil de Caleta Olivia. En el banquillo de los acusados estará Manuel Castro, sobrino del reconocido exboxeador Jorge “Roña” Castro, señalado por la investigación como el conductor de la Ford EcoSport blanca que embistió fatalmente al joven y luego abandonó el lugar sin brindarle asistencia.

Manuel Castro, llega al debate oral en libertad.

El inicio del debate oral representa un momento esperado durante más de cuatro años por la familia de Jonathan, que desde el primer día sostuvo un inquebrantable pedido de justicia y mantuvo vivo el recuerdo del joven mediante marchas, homenajes y distintas manifestaciones públicas.

La fecha elegida para el comienzo del juicio tiene además una fuerte carga emocional. Apenas un día después del inicio de las audiencias, el 1 de julio, Jonathan habría cumplido 27 años, un aniversario que su familia afrontará en medio de uno de los momentos judiciales más importantes desde aquella trágica madrugada.

El debate se desarollará en la Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción Judicial de Caleta Olivia.

Consciente del significado de esta instancia, la familia realizó una convocatoria abierta para que vecinos y allegados acompañen el desarrollo del juicio. “Estamos invitando a todas las personas que quieran ir. Por fin va a descansar en paz mi flaco“, expresaron los familiares a través de una publicación difundida en redes sociales.

Según explicaron, podrán ingresar únicamente personas mayores de edad que presenten su Documento Nacional de Identidad. Quienes no consigan lugar en la sala o sean menores podrán permanecer en el exterior del edificio acompañando el reclamo.

El expediente judicial reconstruye que todo ocurrió alrededor de las cuatro de la madrugada del 15 de mayo de 2022, cuando Jonathan caminaba por la calle Camilo Assad, en la zona de chacras de Caleta Olivia. Por motivos que ahora serán analizados durante el juicio, una Ford EcoSport blanca lo embistió violentamente.

La Policía trabajando en el lugar donde falleció Carbajal. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

El impacto fue de tal magnitud que el joven falleció prácticamente en el lugar como consecuencia de las gravísimas lesiones sufridas. Sin embargo, uno de los aspectos que más indignación generó desde el comienzo fue el comportamiento que, según sostiene la investigación, tuvo el conductor del vehículo.

Lejos de detenerse para auxiliar a la víctima o solicitar asistencia médica, el automovilista abandonó la escena y continuó su marcha, dejando a Jonathan tendido sobre la calle.

Esa circunstancia se convirtió en uno de los puntos centrales del reclamo impulsado por la familia, que desde un primer momento sostuvo que no se trató solamente de un accidente vial, sino de un hecho agravado por la decisión de no asistir a quien acababa de ser atropellado.

Con el avance de la investigación, la Policía logró identificar al presunto conductor como Manuel Castro, quien llegará al juicio transitando el proceso en libertad.

Domingo Mendoza, abuelo de Huesito con la estrella amarilla recordando a su nieto.

Las horas posteriores al hecho quedaron grabadas para siempre en la memoria de los seres queridos de Jonathan. Fue su abuelo, Domingo Mendoza, quien tuvo la dolorosa tarea de identificar el cuerpo. Tiempo después recordó que había dejado a su nieto durante la tarde anterior en la zona de chacras y que el joven le había comentado que regresaría allí más tarde.

Jonathan había trabajado durante el día y, como tantos jóvenes un fin de semana, compartió unas cervezas con amigos antes de que ocurriera el episodio que terminaría con su vida.

Uno de los aspectos que será materia de análisis durante las audiencias será la conducta posterior al impacto. De acuerdo con lo expuesto durante la investigación y con los planteos realizados por la querella, el conductor habría abandonado el lugar sin prestar ayuda a la víctima.

Incluso, allegados de Jonathan sostuvieron públicamente que el cuerpo del joven habría sido arrastrado varios metros tras el impacto, una circunstancia que también forma parte de los elementos incorporados al expediente y que será debatida durante el juicio.

El debate oral se extendería durante varios días. De acuerdo con la información brindada por la familia, el veredicto podría conocerse aproximadamente cinco días después del inicio de las audiencias, una vez que declaren testigos, expongan peritos y las partes presenten sus respectivos alegatos.

Durante este tiempo, el Tribunal analizará la totalidad de las pruebas reunidas durante la investigación para determinar las responsabilidades penales correspondientes.